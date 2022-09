Una foto polémica de su embajador en España le genera otro revés diplomático a Boric

SANTIAGO, Chile.- Polémica con el rey Felipe VI de España, tensión con el estadounidense John Kerry en la Cumbre de las Américas y desaire al embajador de Israel. Con poco más de seis meses desde su instalación, el gobierno de Gabriel Boric sumó un nuevo percance en su política exterior e incrementó la idea que la performance diplomática chilena atraviesa sus horas más bajas.

El último incidente tuvo que ver con la polémica que protagonizó el embajador chileno en España, Javier Velasco, a raíz de la difusión de una fotografía en la que aparece tocando los pies desnudos de una mujer arriba de un vehículo. El diplomático de 37 años es amigo del presidente Boric y tras la viralización de la imagen, que había sido publicada por su pareja, fue llamado a la “orden y prudencia” por La Moneda.

“Tenemos que ser responsables cuando habitamos cargos que son públicos”, dijo la ministra vocera de gobierno Camila Vallejo. “La canciller ya se comunicó con el embajador haciéndole un llamado al orden y la prudencia, sobre todo en el uso de redes sociales, por solicitud del presidente de la República”, añadió Vallejo.

La polémica toma del embajador Javier Velasco twitter

Abogado de la Universidad de Chile, histórico asesor legislativo del Frente Amplio y compañero de partido político de Gabriel Boric en Convergencia Social, donde se transformó en una suerte de consejero personal, el actual embajador generó fricciones internas en el bloque oficialista al acusar a los gobiernos de la antigua Concertación -que encabezaron en Chile el ciclo post Pinochet- de haber creado las condiciones para el estallido social de octubre de 2019.

“Desafío al señor embajador a que me desmienta: el índice de Gini con más rápida caída tuvo lugar en los seis años que yo fui presidente de Chile y que, por favor, se informe bien”, lo replicó en duros términos el expresidente Ricardo Lagos. “No conoce los números”, insistió Lagos. Sin embargo, el propio Boric defendió a Velasco. “El tener una visión crítica a parte de ese periodo no me parece que constituya un motivo de generar una gran polémica”, señaló el mandatario.

Hace semanas, además, el abogado fue ampliamente criticado por compartir una fotografía en la que parecía estar comiendo un plato de costosas langostas -que finalmente resultaron ser bogavantes-, pero cuya imagen se alejó del perfil de austeridad que intenta imponer el actual gobierno de izquierda.

Velasco dándose un banquete en otra polémica foto twitter

“Normalmente, los temas de política exterior suelen despertar consenso en la ciudadanía, dado que son vistos como temas de interés nacional y en los que Chile suele tener una visión más bien de Estado. La situación del embajador en España contribuye a todo lo contrario. Genera conflicto en temáticas e instituciones que tradicionalmente representan el orden y la unidad”, dijo a LA NACION Mario Herrera, académico del Centro de Análisis Político de la Universidad de Talca.

Felipe VI y Gabriel Boric durante la asunción del presidente chileno

“La respuesta del presidente a los incidentes recientes también lo perjudica. Sus principales atributos están vinculados con el carisma y credibilidad, y su coalición creció con el discurso de los cambios en la política y del fin de los amiguismos. La defensa de Boric por la declaración de los 30 años, y que solo se le llamara al orden al embajador, implica sacrificar parte de esos atributos presidenciales. La imagen que queda es que el embajador que criticó los 30 años, tiene las mismas prácticas de quienes nos gobernaron por 30 años”, añadió.

Desde el Congreso las últimas polémicas de Velasco también generaron reacciones. Mientras diputados del partido de derecha Unión Demócrata Independiente (UDI) exigieron su renuncia por “perjudicar la imagen internacional del Chile”, la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento envió una nota de molestia a la Cancillería por la conducta del diplomático.

“Lo que ocurre con Javier Velasco que él ha hecho su trayectoria desde la política y no como parte de una carrera diplomática. Que una embajada tan codiciada como la de Chile y España, que es muy estratégica, haya sido asignada a un político refleja la falta de compromiso del gobierno de premiar al cuerpo diplomático de carrera con embajadas top. El primer conflicto en ese sentido fue nombrar a Bárbara Figueroa en la embajada de Argentina, y con Velasco ocurre igual: no es alguien que tenga experiencia diplomática o de cancillería”, comentó Rodrigo Espinoza, coordinador académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales.

Otros desaciertos

Desde el primer día de su gobierno, el presidente Boric debió lidiar con varias polémicas diplomáticas. De hecho, durante el cambio de mando el propio gobernante responsabilizó al Rey Felipe VI de España por el retraso de la ceremonia. “Me pareció bien inaceptable”, dijo Boric. Sin embargo, la Casa Real desmintió esa versión y aseguró que el impasse se debió al protocolo de la ceremonia.

A principios de junio, el mandatario generó otra polémica en el marco de la Cumbre de las Américas realizada en Los Ángeles, cuando en su intervención emplazó a Estados Unidos por temas medioambientales y cuestionó la ausencia de la delegación norteamericana, aunque el enviado especial para el cambio climático de dicho país, John Kerry, estaba sentado a solo a dos puestos de Boric. “¿Dónde está la cerveza?”, dijo sorprendido Kerry.

John Kerry, enviado especial de Estados Unidos para el cambio climático

Además de los traspiés en polémicas nominaciones en embajadas como la de China (que fue desestimada pese a la aprobación de Pekín por los antecedentes del funcionario elegido) y de Brasil (cuyo representante aún no recibe el beneplácito), el último incidente con Israel profundizó los cuestionamientos a la Cancillería liderada por la ministra Antonia Urrejola.

Hace dos semanas, el mandatario canceló a último minuto la recepción de las cartas credenciales del embajador israelí, Gil Artzyeli, como rechazo al asesinato de un joven palestino de 17 años. El desplante provocó una dura respuesta de Israel que definió el hecho como “un comportamiento desconcertante y sin precedentes”.

“En el ámbito internacional lo del gobierno ha sido bueno, con cumbres exitosas con Justin Trudeau en Canadá, la presentación en el foro de los Estados Unidos y su intervención en la ONU, lo que demuestra que Gabriel Boric es un buen orador y deja una buena impresión en la comunidad internacional, sobre todo con su agenda progresista, pero a nivel doméstico han ocurrido muchos desaciertos. Es una política exterior titubeante y que muestra signos de querer transformar la política exterior en una política gubernamental, y no de Estado”, explicó Rodrigo Espinoza, académico de la Universidad Diego Portales.