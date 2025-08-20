Un objeto volador no identificado se estrelló y explotó en un campo de maíz en el este de Polonia

VARSOVIA.- Un objeto volador no identificado se estrelló en un campo de maíz y explotó en el este de Polonia temprano el miércoles, según los hallazgos preliminares de un investigación, informó un fiscal polaco.

La policía local dijo que recibieron informes del accidente alrededor de las 2 de la mañana y encontraron restos de metal y plásticos quemados en el lugar, cerca del pueblo de Osiny, en la provincia oriental de Lublin, a poco más de 100 kilómetros de la frontera con Ucrania y a unos 90 kilómetros de Bielorrusia.

Como resultado de la explosión, se rompieron ventanas en algunas casas, pero nadie resultó herido, informó la agencia.

Las autoridades investigan para confirmar si se trata de un dron militar STR� - AP�

“Estaba sentado en mi habitación por la noche, alrededor de la medianoche, y oí algo que simplemente se desplomó”, declaró Pawel Sudowski, residente local, al sitio web de noticias Lukow.tv. “Explotó tan fuerte que toda la casa tembló”.

Las sirenas antiaéreas sonaron durante aproximadamente una hora en la frontera en las regiones ucranianas de Volyn y Lviv desde alrededor de la medianoche hora local, según mensajes de sus militares publicados en Telegram.

El Comando Operacional de las Fuerzas Armadas de Polonia dijo el miércoles en las redes sociales que no se registraron violaciones del espacio aéreo polaco desde la vecina Ucrania o Bielorrusia durante la noche.

El ministro de Defensa, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, dijo más tarde que el objeto era muy probablemente un dron, y agregó que se estaba llevando a cabo un análisis para determinar si era militar o de contrabando, informó PAP.

El fiscal del distrito de Lublin, Grzegorz Trusiewicz, informó a los periodistas que varios investigadores, tanto civiles como militares, estaban examinando el lugar del accidente.

“El análisis de la explosión indica que el objeto probablemente sea un dron militar", declaró más tarde a la prensa el fiscal Trusiewicz. Añadió que probablemente fue dañado por explosivos.

“Tenemos mucho personal, tenemos al ejército para ayudarnos. Espero que podamos terminar la operación para la noche”, afirmó Trusiewicz.

La agencia estatal de noticias PAP citó a una persona cercana al Ministerio de Defensa diciendo que el dron no tenía ojiva, contenía sólo una pequeña cantidad de explosivos y probablemente era un señuelo.

Las autoridades no descartan un vínculo entre las actuales conversaciones de paz en Estados Unidos STR� - AP�

El ministro de Defensa dijo que el incidente tenía similitudes con casos en los que drones rusos volaron hacia Lituania y Rumania, y que podría haber un vínculo con los esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania.

“En este análisis no debemos descartar un vínculo entre las actuales conversaciones de paz en Estados Unidos, inspiradas por el presidente Trump, y las acciones provocadoras de la Federación Rusa”, afirmó.

Desde que Rusia invadió Ucrania hace más de tres años, ha habido una serie de intrusiones en el espacio aéreo polaco, lo que ha generado alarma en el país miembro de la Unión Europea y la OTAN y ha recordado a la gente lo cerca que está la guerra.

En 2022, un misil ucraniano extraviado impactó la aldea de Przewodow, en el sur de Polonia, matando a dos personas.

Agencias AP y Reuters