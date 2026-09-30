Un piloto de avión contó cómo son las medidas de seguridad para la tripulación de cabina y por qué pudieron haber fallado

El episodio ocurrido en un vuelo de Flydubai que había partido de Dubai hacia Israel y terminó con un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita abrió interrogantes sobre los mecanismos de protección de la cabina de comando. En LN+, el piloto Carlos Rinzelli explicó cómo funcionan esas medidas y planteó que la particularidad del caso fue que el conflicto se habría originado dentro del espacio que los sistemas buscan proteger.

Según señaló, las barreras de seguridad se reforzaron después de los ataques contra las Torres Gemelas para impedir que una persona situada en la cabina de pasajeros pudiera acceder a los controles. “Lo que nunca se pensó es que el problema iba a estar en la cabina de comando”, sostuvo al analizar la información disponible sobre el vuelo.

El especialista también detalló el significado de las señales que se transmiten a tierra y destacó la diferencia entre dos códigos: el 7700, que indica una emergencia, y el 7500, que advierte sobre una interferencia ilícita.

Carlos Rinzelli, piloto de avion

La puerta blindada y las claves de acceso

En su participación en LN+, Rinzelli explicó que la separación entre los pasajeros y quienes conducen la aeronave constituye una de las principales barreras de protección. Para eso, la cabina de comando cuenta con una puerta blindada y un sistema de acceso restringido.

“Vos tenés una puerta blindada con un código de seguridad que lo saben dos personas: el comandante y la tripulante jefa de cabina”, describió. Según su explicación, ese mecanismo permite administrar el ingreso y evitar que una persona ajena acceda a los controles.

La dificultad, planteó, aparece cuando la amenaza se encuentra del otro lado de esa barrera. “La aviación se ha preparado para impedir que la interferencia ilícita, aquel pasajero que pueda querer ocasionar un problema en un vuelo, pase desde la cabina de pasajeros hacia la cabina de comando”, señaló.

En su reconstrucción del episodio, Rinzelli consideró que los gritos provenientes de la cabina podrían haber motivado el ingreso de la jefa de cabina.

“Los tripulantes de cabina deben haber escuchado este griterío, que no es normal tampoco, y ahí ingresaron y se encontraron con este panorama”, expresó. Para el piloto, la intervención habría permitido frenar el conflicto y recuperar el control de la situación.

תיעוד מהמטוס שנחת בסעודיה: "השתלטנו על המחבלים. כל מי ששומע אותי - אנחנו צריכים עזרה"https://t.co/qp31UziuJB@NoganNir pic.twitter.com/Od4nR7c4Vq — חדשות 13 (@newsisrael13) September 30, 2026

Qué significa el código 7500

Rinzelli dedicó parte de su explicación al transponder, el instrumento que permite transmitir información a los controladores aéreos sin necesidad de establecer una comunicación por voz.

Según relató, durante el episodio primero se habría colocado el código 7700, que informa que la aeronave atraviesa una emergencia. Después, la señal habría cambiado al 7500, correspondiente a una interferencia ilícita.

Como ejemplo, mencionó que un comandante puede advertir sobre un pasajero que provoca un incidente, informar que se desviará hacia otro aeropuerto y solicitar la presencia de la policía aeronáutica al aterrizar. En ese escenario, los controladores reciben tanto la señal como una explicación.

En cambio, según indicó, si se activa el 7500 y no hay comunicación por voz, el control interpreta que podría tratarse de un secuestro y que los pilotos no pueden hablar. Rinzelli vinculó esa lectura con la salida de aviones militares de intercepción durante el episodio.

El especialista aclaró que los códigos están dirigidos a quienes trabajan en tierra y no constituyen un aviso para los pasajeros. También señaló que su activación requiere operar un instrumento, mediante teclas o una perilla, y que no se colocan por una orden de voz.

Un funcionario israelí dijo que el país cree que el incidente pudo haber sido un intento de atacar a israelíes Redes

La palabra acordada antes de despegar

Además de las claves de acceso, Rinzelli contó que, en su práctica, acuerda una palabra con la jefa de cabina durante la reunión previa al vuelo. Su función es advertir sobre una amenaza sin explicitarla delante de quien pudiera estar ejerciendo presión.

“Yo le paso el código de la apertura de la puerta a la jefa de cabina y aparte combinamos una palabra secreta entre los dos”, relató. Aclaró que esa palabra cambia y que permite alertar al comandante sobre un problema del lado de la cabina de pasajeros.

Para Rinzelli, esa tarea forma parte de la responsabilidad de quienes están al mando: “Vos como piloto, más allá de volar el avión, tenés que administrar emociones”.