Cerró temporalmente uno de los principales aeropuertos de España

La empresa Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) anunció el cierre temporal del aeropuerto de Santiago de Compostela-Rosalía de Castro por 35 días para hacer una renovación integral de su pista de aterrizaje. La pausa en su actividad comenzó este jueves 23 de abril y se extenderá hasta el 27 de mayo.

La decisión afecta de forma directa los vuelos de compañías como British Airways, Ryanair y Vueling, según informó la revista especializada en viajes TimeOut. Los pasajes que ya habían sido programados para Compostela se derivarán principalmente a los aeropuertos de Alvedro (A Coruña) y Vigo.

La pausa en los vuelos se extenderá hasta el 27 de mayo

Alvedro incorporará la mayor parte del tráfico desviado, aumentando su operatividad de 30 a 50 frecuencias diarias. Esta estación suma así a sus trayectos habituales conexiones hacia Sevilla, Málaga, Palma de Mallorca, Londres (Heathrow) y París.

Otra posibilidad para los traslados es el aeropuerto de Oporto, en Portugal, aunque requiere un viaje adicional en tren, autobús o automóvil de alquiler para llegar al destino final. Las compañías aéreas ya informaron sobre los cambios en los itinerarios, por lo que se recomienda a los usuarios verificar el estado de sus servicios.

La obra en marcha en el aeropuerto de Santiago de Compostela se planificó para frenar la pérdida de usuarios en la terminal, ya que en enero de 2026, el tráfico de personas cayó un 29,2% respecto al año previo. El medio español El Mundo le adjudica este descenso al cierre de la base de Ryanair, el AVE —un tren de alta velocidad— a Madrid y “una deficiente política de captación de vuelos”.

En la página de Aena ya no se informan vuelos próximos en el aeropuerto

Las autoridades esperan que la reapertura permita el lanzamiento de 12 rutas internacionales nuevas, entre las que se destacan un servicio de United Airlines hacia Newark, en Estados Unidos, y conexiones de Vueling hacia Marrakech.

La obra de ingeniería en la terminal incluye la remoción y el reemplazo del pavimento en 19.350 metros cuadrados. Los operarios trabajarán con perforaciones de hasta 1,28 metros de profundidad en cuatro sectores determinados de la pista.

Para estas tareas se usarán 73.000 toneladas de material producido en plantas provisionales dentro del recinto (para optimizar el transporte). Las instalaciones no recibían una actualización de este tipo desde 2008.

Los vuelos se derivarán a los aeropuertos de Alvedro (A Coruña) o el de Vigo

La interrupción de la actividad sucede en medio de un conflicto gremial en otros 12 puntos de la red aérea española. El personal de las sedes de Alicante, Barcelona, Canarias, Ibiza, Madrid, Málaga y Palma programó paros durante esta semana por reclamos de aumentos en los salarios.