Un teléfono falso, máscaras y una alerta: crece el misterio por el atentado frustrado contra una base utilizada por EE.UU. en Inglaterra

LONDRES.- Una decisión sorpresiva de la policía antiterrorista del Reino Unido de liberar bajo fianza a cinco sospechosos durante una investigación sobre un presunto plan de atentado contra una base de la fuerza aérea operado por Estados Unidos en Inglaterra generó preguntas y preocupación de muchos, entre ellos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Cinco jóvenes británicos fueron detenidos el domingo en la madrugada por cargos relacionados con explosivos y terrorismo cerca de la base RAF Fairford, que ha sido utilizada por bombarderos estadounidenses durante décadas de conflictos en Medio Oriente, incluida la guerra de este año con Irán.

Un bombardero B-1 despega de la base aérea de la RAF en Fairford, Inglaterra Alastair Grant - AP

Detectives antiterroristas indicaron que investigaban “múltiples líneas de investigación”, entre ellas si los sospechosos tenían algún vínculo con Irán, que ha negado su implicación.

Los hombres -todos ciudadanos británicos de procedentes de Londres de unos 20 años de edad, según la policía- fueron liberados bajo fianza el lunes. El jefe de la Policía Antiterrorista del Reino Unido, Laurence Taylor, recalcó que los sospechosos afrontan condiciones estrictas y que “absolutamente siguen bajo investigación”.

Una fuente familiarizada con la situación declaró que las tres camionetas blancas de gran tamaño en las que aparentemente viajaban los hombres no contenían explosivos viables.

Un avión U2 aterriza en la base aérea estadounidense RAF Fairford, en Fairford, Inglaterra Alastair Grant - AP

La fuente indicó que la respuesta policial del domingo no se basó en información de inteligencia, lo que indica que los cinco no estaban bajo vigilancia directa, pero se reforzó la seguridad en la base, lo que sugiere que había información de que estaba siendo atacada.

“Lo que ocurrió, lo que casi ocurrió, lo que pudo haber ocurrido en el Reino Unido durante el fin de semana es una situación muy grave. Es una situación que claramente involucra a un agente extranjero. No entraré en muchos detalles al respecto todavía”, dijo Rubio al programa Hannity de la cadena Fox News a última hora del lunes.

El secretario de Estado no aportó ninguna prueba ni dio detalles específicos.

Agentes armados detuvieron a un grupo de cinco hombres en la madrugada tras una llamada a los servicios de emergencia sobre tres vehículos sospechosos que parecían dirigirse hacia la base aérea, según informó la Policía Metropolitana de Londres en un comunicado. BEN STANSALL - AFP

El presidente estadounidense Trump declaró el lunes a los periodistas en la Casa Blanca que el incidente “podría estar” relacionado con Irán, con el que Estados Unidos está en guerra desde finales de febrero, y que él no habría puesto en libertad bajo fianza a los sospechosos.

“Me sorprende que los hayan liberado. Yo no habría hecho eso”, afirmó Trump.

El incidente

Los cinco sospechosos fueron arrestados en la madrugada del domingo después de que un agricultor local alertara a la policía sobre tres camionetas blancas estacionadas cerca de la base aérea de Fairford.

Cinco hombres fueron detenidos este domingo bajo sospecha de delitos relacionados con explosivos y terrorismo

Los residentes locales afirman que la seguridad en la base se reforzó considerablemente en los días previos al domingo. Una agricultora de la zona declaró a la prensa que un vecino, que pasaba en auto por delante de la base el sábado por la noche, recibió la orden de personal de seguridad estadounidense de detenerse y sacar las manos por la ventanilla.

La agricultora, que pidió permanecer en el anonimato, llamó a la policía tras regresar a casa alrededor de la una de la madrugada, hora local, y encontrar tres camionetas grandes aparcadas en la carretera, una de ellas con un número de teléfono falso, y a un grupo de hombres encapuchados y enmascarados huyendo.

El martes por la mañana, un amplio cordón de seguridad permanecía alrededor de la base y había barricadas, aunque los medios locales informaron que los residentes de viviendas cercanas que habían sido evacuadas estaban regresando a sus hogares.

Un vehículo blindado patrulla el interior de la base aérea de Fairford BEN STANSALL - AFP

En los últimos años, los gobiernos occidentales han advertido sobre la amenaza que representan actores hostiles de Irán, Rusia y otros lugares, que organizan actividades desestabilizadoras o contratan a agentes para llevar a cabo complots.

En abril, el Reino Unido elevó su nivel de alerta terrorista nacional al segundo más alto tras una serie de incidentes antisemitas en el norte de Londres, lo que significa que se considera altamente probable un ataque.

También ha impuesto sanciones a personas y entidades vinculadas a Irán, acusándolas de participar en actividades hostiles, como planificar ataques y proporcionar servicios financieros a grupos que buscan desestabilizar al Reino Unido y a otros países.

Irán ha negado su implicación en ataques o complots en Gran Bretaña y otros lugares, y el lunes negó cualquier participación en el incidente de Fairford.

Agencias AFP, AP y Reuters