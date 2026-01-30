Una argentina denunció que la estafaron en Brasil: pagó $6 millones por un choclo en Copacabana

Una turista argentina denunció que fue víctima el pasado fin de semana de una estafa electrónica en Río de Janiero conocida en Brasil como el “golpe da maquininha”. La ciudadana afirmó haber perdido $6 millones al comprar un choclo en la playa de Copacabana, uno de los destinos balnearios más visitados del mundo.

La mujer, que se identificó como María Cristina Gómez Aguilar, aseguró en sus redes sociales que fue víctima de un fraude mientras paseaba por la playa el domingo 25 de enero. Contó que compró un choclo a un vendedor ambulante y pagó con la reconocida plataforma Pix. En lugar de pagar 20 reales ($5500), se le cobró 20.000 reales (casi $6 millones).

Según su testimonio, al no hablar portugués, aceptó la ayuda del vendedor ambulante para ingresar el monto y así proceder al pago. Un rato después, cuando ingresó a su cuenta de banco, revisó sus transacciones y vio que le faltaba una cantidad exorbitante de dinero.

“No entiendo los números en portugués. No hablo portugués, entiendo muy poco. Así que me ayudó a marcar el número y me dijo, ‘está listo’”, sostuvo Aguilar. Y agregó: “Pregunté si ya estaba hecha y me dijo que sí. Cuando llegué y revisé mi cuenta, casi no quedaba plata”. La turista expresó su angustia ante la situación ya que, de acuerdo con sus palabras, lo perdido era todo el dinero que tenía ahorrado para sus vacaciones en Brasil.

“Tenía mucho miedo. Se suponía que serían 20 reales y él metió 20.000. Se aprovechó de que no hablo portugués. Todavía no recibí respuesta de la policía y no sé nada”, indicó. Aguilar, ese mismo domingo, presentó una denuncia policial para que las autoridades inicien una investigación. Sin embargo, las autoridades todavía no identificaron al hombre.

“Golpe da maquininha”

En los últimos años, una de las estafas más comunes en Brasil, sobre todo en zonas turísticas, es la estafa de la “máquina de tarjetas”. Los delincuentes manipulan el posnet ingresando montos mucho más altos de los acordados, a menudo con un cómplice que distrae a la víctima, para realizar cobros fraudulentos con tarjeta, según publicó el medio O Globo.

La estafa ocurrió en las playas de Copacabana (MAURO PIMENTEL / AFP) MAURO PIMENTEL - AFP

A su vez, esta práctica tiene lugar en otros escenarios, como las personas que se hacen pasar por taxistas para engañar a los extranjeros. Al final del trayecto, a la hora de pagar, el conductor les informa que el lector de tarjetas no acepta PIX (el sistema de pago instantáneo de Brasil) y solicita en cambio la tarjeta física. La víctima ingresa su PIN, paga el viaje y sale del auto sin sospechar nada.

Solo después, al revisar su extracto bancario descubre que su cuenta fue vaciada. Esto se debe a que el conductor le entregó un lector de tarjetas manipulado que registraba el PIN ingresado por el pasajero.