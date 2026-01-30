Declaran la emergencia ígnea en la Patagonia; Alcaraz venció a Zverev en 5 horas y media de partido
Además, el BCRA admite que podría haber inestabilidad en los primeros meses del año; buscan limitar los aumentos en las patentes; encontraron pruebas de que Ariel Vallejo intentó borrar pruebas tras el allanamiento. Estas son las noticias de la mañana del viernes 30 de enero de 2026
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
- El Banco Central admite hoy que el proceso de desinflación de la economía en marcha enfrenta, en el primer trimestre de este año, “riesgos de carácter estacionales y transitorios” e incertidumbre, debido al cambio en la composición de la canasta del Índice de Precios al Consumidor que comenzará a aplicar el Indec. Y aclara que entre los factores de riesgo está “la estacionalidad del agrupado Carnes y derivados en el período noviembre-marzo, que puede afectar la categoría Núcleo del IPC”.
- El Gobierno publicó este viernes el decreto que declara la emergencia ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa. También se transferirán 100.000 millones de pesos a los 1062 destacamentos de Bomberos Voluntarios de todo el país. En los últimos meses se quemaron 168.000 hectáreas en La Pampa, 45.000 en Chubut, 6000 en Neuquén, además de 10.000 en Río Negro y 700 hectáreas en Santa Cruz.
- La Justicia detectó una maniobra para borrar pruebas luego de uno de los allanamientos a la sede central de Sur Finanzas, de Ariel Vallejo, cercano a Claudio Tapia, el 1 de diciembre pasado. Las pruebas de los movimientos para eliminar evidencias aparecieron en los teléfonos secuestrados. En los chats, se encontraron órdenes precisas, roles asignados y una cadena de mando para borrar cámaras de seguridad, retirar dinero, y el formatear computadoras, entre otras cosas.
- El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires enviará un proyecto de ley a la Legislatura porteña para establecer un tope a la actualización de la patente. La medida busca que ningún incremento supere la inflación de 2025, que fue del 31,5 por ciento, en respuesta a las quejas que generaron las boletas con aumentos superiores al 100% que comenzaron a recibir los contribuyentes para 2026.
- En un partido durísimo que duró 5 horas y media, Carlos Alcaraz venció a Alexander Zverev en la semifinal del Abierto de Australia y llegó a su primera final del primer Grand Slam del año, donde jugará contra el ganador de Novak Djokovic y Jannik Sinner.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
LA NACION
Otras noticias de Podcasts
Más leídas de Sociedad
- 1
“Fuimos a encontrar el fuego”: el ingenioso plan de dos hermanos para salvar la casa familiar de las llamas en Cholila
- 2
Carnaval 2026 en Jujuy: la agenda completa de las celebraciones
- 3
Punta del Este: un argentino fue reanimado en la playa tras sufrir una picadura de insecto
- 4
Complicaciones y demoras: por obras, cierran un puente casi centenario que une Buenos Aires y Río Negro