Una chica denunció que no la dejaron subir a un colectivo por estar vestida con un top

“Me han prohibido acceder a un autobús de Valencia por ir escotada y poder ofender a los demás pasajeros”, escribió la joven Cristina Durán en su cuenta de Twitter hace dos días, cuando intentó tomar un colectivo en la ciudad española. “No es un bikini, es un top y no voy enseñando nada. Me he sentido disciminada”, continuó, y dirigió su mensaje a la Empresa Municipal de Transportes EMT) de Valencia. “En otros 2 autobuses si que he podido acceder. ¿Normativa o discriminación?”, se preguntó.

El tuit de Durán, que no tardó en hacerse viral y ya acumula miles de retuits y me gustas, despertó un fuerte debate en la red social del pajarito. Mientras que muchos usuarios han manifestado su apoyo a la joven, otros cuestionaron que su top fuese un corpiño. “Soy de Valencia y como tal me parece una actitud deplorable por parte del conductor del autobús”, escribió alguien en su defensa, que continuó: “¿Ofender a los demás pasajeros? He estado sentada al lado de personas maleducadas a más no poder y no les han dicho nada en ningún momento, eso sí que es una ofensa y no un top!”.

Me han prohibido acceder a un autobús de Valencia por ir escotada y poder ofender a los demás pasajeros. No es un bikini, es un top y no voy enseñando nada. Me he sentido disciminada. @emtvalencia En otros 2 autobuses si que he podido acceder. ¿Normativa o discriminación? pic.twitter.com/fwDxdBa0cK — Cristina Durán (@CristinaD20) August 7, 2021

Mientras el posteo despertó un fuerte debate sobre si la prenda se trataba de un top o de una prenda de ropa interior, lo cierto es que -según el Reglamento de Prestación y Uso del Transporte Urbano en autobuses para la ciudad de Valencia- no existe una norma específica sobre el código de vestimenta que deba seguirse a bordo de los colectivos valencianos.

No obstante, el texto requiere “guardar respeto al resto del pasaje y personal de EMT”. Esto, según otra usuaria en las redes, es motivo suficiente para que un conducto le haya rechazado el viaje a Durán. “Sentido común: vas en sujetador, y lo sabes. Ya has tenido tu minutito de gloria, tus retuits y tu articulito en medios sensacionalistas, ya puedes vacilar con las amigas, bonita”, ironizó.

En contraposición, otra joven difundió una captura de una tienda de ropa conocida en España que muestra tops muy similares al que vestía la denunciante. “Me encanta toda la gente diciendo que va en ropa interior, cuando sin ir más lejos en Bershka te venden tops parecidos para llevarlos tal cual”, remarcó.

Me encanta toda la gente diciendo que va en ropa interior, cuando sin ir más lejos en bershka te venden tops parecidos para llevarlos tal cual. https://t.co/ioyCr60DRp pic.twitter.com/3znfY15G9G — Jenn 🏳️‍🌈 (@kytice_) August 8, 2021

Desde EMT, la compañía de transporte valenciana, se comunicaron con la joven por el incidente denunciado. Según el diario El País, autoridades de la empresa reportaron que se pusieron en contacto para pedirle más información sobre lo ocurrido. Además, precisaron que “analizarán internamente lo sucedido”.

