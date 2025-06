Una estampida en la India durante los festejos de un torneo de cricket deja 7 muertos y decenas de heridos

BANGALORE, India.- Más de 11 personas murieron y por lo menos 50 resultaron heridas en una estampida este miércoles afuera de un estadio de cricket en el estado de Karnataka, en el sur de India. Se espera que el número de muertos aumente.

El periódico The Times of India informó de por lo menos siete muertos en la aglomeración. Las autoridades aún no revelaron la identidad de los fallecidos pero confirmaron que entre las víctimas se encuentra una niña.

El incidente ocurrió alrededor de las 16.45 (hora local) cuando miles de aficionados al cricket se reunieron fuera del Estadio M. Chinnaswamy en la ciudad de Bengaluru para celebrar a los ganadores de la Indian Premier League, que es el torneo de críquet T20 más popular del mundo. La estampida se produjo cuando cientos de personas intentaron entrar al estadio por una puerta cerca del Parque Cubbon.

Los canales de noticias locales de televisión mostraron imágenes de la policía trasladando a las personas heridas e inconscientes a ambulancias, que luego derivaron a los heridos al hospital Bowring en Shivajinagar. Muchos heridos también fueron trasladados a Vydehi y a otros hospitales cercanos al estadio, mientras que algunos de los heridos recibieron RCP por parte de otros aficionados en el lugar.

Los gritos desesperados de los familiares en los hospitales resultaron en escenas desgarradoras. Divyamshi, una niña de 14 años que había acudido con su madre, su tía y otros familiares, estaba entre los fallecidos, según informó su abuelo en el hospital.

La policía también tuvo que recurrir a los machetes para tratar de controlar a la multitud cuando los seguidores comenzaron a apiñarse en el estadio. Incluso intentaron escalar el muro del recinto. De hecho, un hombre se rompió una pierna al caerse al intentar escalarlo.

El primer ministro Modi declaró que el accidente ocurrido es “absolutamente desgarrador”, envió sus condolencias a los seres queridos de las víctimas y pidió rezos para que se recuperen los heridos.

La oposición criticó al gobierno estatal por su “negligencia criminal”. El principal partido opositor, el BJP Karnataka afirmó en una publicación de X que el ministro principal Siddaramaiah y el viceministro principal DK Shivakumar estaban ocupados grabando videos y acaparando la atención con jugadores de críquet. “Qué vergüenza que el gobierno del Congreso se fotografíe. Esto es una negligencia criminal. Hay sangre en las manos del gobierno del Congreso”, añadió.

El líder del BJP y exministro CT Ravi alegó que el gobierno estatal es responsable de las muertes. “No hubo preparación. Este es un asesinato patrocinado por el Estado”, tuiteó.

D.K. Shivakumar, el vice primer ministro del estado de Karnataka, trató de defender su gestión y la labor de los policías frente al caos. “La multitud era muy incontrolable”, dijo y agregó que no podía culpar a las fuerzas oficiales porque estaban frente a una “situación muy difícil”.

B. Y. Vijayendra, miembro de la asamblea legislativa de Karnataka, acusó al gobierno estatal de querer aprovechar la victoria deportiva para “publicidad” propia y por no haber realizado preparativos previos. “El gobierno estatal debe asumir toda la responsabilidad por esta tragedia”, sentenció. Además, agregó que la policía el había denegado al gobierno el permiso para realizar el festejo.

El líder de la oposición en la Cámara Alta, Chalavadi Narayanaswamy, declaró: “Es imperdonable. La estampida no fue un accidente, sino resultado del fracaso total del gobierno del Congreso en la gestión de multitudes y la seguridad. La celebración se convirtió en tragedia, porque este gobierno estaba dormido”.

Una ambulancia llega al estadio M. Chinnaswamy mientras los fanáticos se reúnen para celebrar a los jugadores de críquet de Royal Challengers Bengaluru, ganadores de la Premier League india, en Bengaluru, India, el miércoles 4 de junio de 2025 Aijaz Rahi - AP

El evento se estaba llevando a cabo para celebrar la primera victoria del título de la Indian Premier League por parte de los Royal Challengers de Bengaluru el martes. El equipo había llegado a Garden City el miércoles por la tarde en medio de una bienvenida caótica y rugiente de los fanáticos, que se alinearon en las calles y llenaron el estadio para ver a las estrellas del equipo, incluido el talismán Virat Kohli.

El hacinamiento y la falta de control de multitudes podrían haber provocado pánico fuera del estadio durante las celebraciones, pero aún se espera una investigación sobre el incidente y las fallas en el control de multitudes.

Las estampidas son relativamente comunes en India cuando grandes multitudes se reúnen en un lugar. En enero, al menos 30 personas murieron cuando miles de hindúes se apresuraron a bañarse en un río sagrado durante el festival Maha Kumbh, la reunión religiosa más grande del mundo.

