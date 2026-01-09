Una explosión provocó el derrumbe de un edificio en Madrid y dejó un muerto y varios heridos

MADRID.– Una mujer de unos 80 años murió y al menos nueve personas resultaron heridas este viernes tras una fuerte explosión que provocó el derrumbe parcial de un edificio en el barrio de Carabanchel, en el suroeste de Madrid, informaron los servicios de emergencia.

El siniestro ocurrió alrededor de las 16.10 (hora local) en un inmueble ubicado en la calle Azcoitia al 36. Según confirmaron fuentes policiales y sanitarias, la explosión afectó de manera directa a una vivienda situada en la cuarta planta, donde se produjo el colapso de parte del forjado de la fachada.

La víctima fatal fue identificada como una mujer de aproximadamente 80 años que residía en ese departamento junto a su esposo, de 84. El hombre resultó con heridas leves y fue rescatado por los bomberos y trasladado al Hospital 12 de Octubre. De acuerdo con el Samur, la mujer fallecida presentaba heridas por deflagración en varias partes del cuerpo y quedó semienterrada tras el derrumbe.

Derrumbe de un edificio en Madrid

Además, un herido de gravedad fue derivado a un centro de salud, mientras que otras ocho personas sufrieron lesiones leves y fueron atendidas en el lugar sin necesidad de traslado hospitalario. Entre ellas, una mujer con quemaduras leves en las manos y una crisis de ansiedad.

Los bomberos del Ayuntamiento de Madrid desplegaron ocho dotaciones y lograron extinguir un foco de incendio que afectó a la cocina y la terraza de la vivienda siniestrada. El fuego alcanzó algunos toldos de la fachada, pero no se propagó al interior de otros departamentos. También se produjo una densa carga de humo, que fue ventilada por los equipos de emergencia.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, señaló que el piso donde se produjo la explosión estaba en obras. El vocero de los bomberos precisó que se realizaban tareas de revestimiento, aunque en el momento de la deflagración no había obreros trabajando. Tras el derrumbe, quedaron visibles restos de un andamio instalado en la fachada.

El delegado del Gobierno, @franmartagui, se ha trasladado al distrito de Carabanchel tras la explosión registrada en un edificio de la calle Azcoitia, que ha provocado el fallecimiento de una persona y varios heridos, además del derrumbe parcial del inmueble.



Ha expresado su… pic.twitter.com/jPxAfQYzOf — Delegación del Gobierno en Madrid 🏛️ (@DGobiernoMadrid) January 9, 2026

Por motivos de seguridad, los bomberos ordenaron la evacuación total del edificio afectado y del inmueble colindante, en el número 38 de la misma calle. En total, fueron desalojadas 32 viviendas. Las autoridades advirtieron que existe riesgo de colapso y que los vecinos no podrán regresar a sus hogares durante al menos tres días, hasta que la estructura sea asegurada. El Samur Social ofrecerá alojamiento de emergencia a las familias desplazadas.

La vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, indicó que, si bien los daños estructurales son importantes, no hay indicios de personas atrapadas ni desaparecidas. En tanto, la Policía mantiene acordonada la zona y regula el tránsito mientras continúan las tareas de inspección.

Las causas de la explosión aún no fueron determinadas. “Es precipitado aventurar ninguna hipótesis”, señaló el vocero de los bomberos, que confirmó que los equipos técnicos siguen analizando el lugar.

🔴 Al menos un muerto y nueve heridos tras una explosión de gas en una vivienda de Carabanchel https://t.co/PJedw6PjjM pic.twitter.com/NqTxD4CTeo — 20minutos.es (@20m) January 9, 2026

Vecinos de los edificios linderos relataron haber escuchado “un ruido fuertísimo” seguido de gritos que pedían evacuar las viviendas. Algunos aseguraron haber visto salir humo blanco por las ventanas pocos segundos después del estallido. Parte de los escombros cayó sobre tres vehículos estacionados en la calle.

El episodio reavivó el recuerdo de otras tragedias recientes en la capital española. En octubre de 2025, el derrumbe de un edificio en obras en el centro de Madrid dejó cuatro muertos. Y en septiembre pasado, una explosión en el barrio de Vallecas —presuntamente causada por una acumulación de gas— provocó la muerte de dos personas y dejó 25 heridos, cinco de ellos de gravedad.

Agencia AFP y El País