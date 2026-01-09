Escasas liberaciones, opacidad e incertidumbre: crece la frustración tras el anuncio del chavismo sobre los presos políticos

CARACAS.– A casi 24 horas del anuncio oficial del chavismo sobre la liberación de un “número importante” de presos políticos, el proceso avanzaba este viernes de manera limitada, opaca y a cuentagotas, generando frustración entre familiares, organizaciones de derechos humanos y la oposición.

Hasta la mañana, solo se había podido confirmar la excarcelación de entre 8 y 11 personas, según distintas fuentes independientes, de un universo que supera los 800 detenidos por motivos políticos, de acuerdo con registros de ONG.

El anuncio había sido realizado el jueves por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, pero, como en episodios anteriores, ninguna autoridad difundió una lista oficial de beneficiarios ni precisó el alcance de la medida. Ante la expectativa, familiares y activistas pasaron la noche apostados en las puertas de distintos centros de detención, entre ellos El Helicoide, uno de los símbolos del sistema represivo del chavismo.

El Helicoide, sede del servicio de inteligencia de Venezuela y centro de detención, se alza en Caracas, Venezuela, el viernes 9 de enero de 2026 Ariana Cubillos� - AP�

“La falta de transparencia de las autoridades, que no han informado de forma oficial una lista de personas que serán liberadas, constituye un nuevo maltrato para las familias”, denunció el abogado y defensor de derechos humanos Marino Alvarado. Como otros activistas, permaneció durante horas frente a El Helicoide, señalado por la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU como un lugar de detenciones arbitrarias y torturas.

Entre las excarcelaciones confirmadas figura la reconocida defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, quien, por su doble nacionalidad, había sido reclamada por España. San Miguel viajó a Madrid junto a otros cuatro ciudadanos españoles liberados, según confirmó el gobierno de Pedro Sánchez.

Los cinco excarcelados —José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y San Miguel— llegaron este viernes al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en un vuelo procedente de Bogotá. El canciller español, José Manuel Albares, celebró la liberación y afirmó que se trata de “un día feliz”, al destacar el reencuentro con sus familias tras meses de detención.

Familiares de reclusos reaccionan tras enterarse de que un documento oficial de excarcelación llegó a la prisión de El Rodeo I, en Guatire, estado Miranda, el 9 de enero de 2026 RONALDO SCHEMIDT� - AFP�

España había reclamado formalmente la liberación de sus ciudadanos y calificó la medida como “un paso positivo” en la nueva etapa que atraviesa Venezuela, aunque recordó que aún permanecen detenidos otros ciudadanos con nacionalidad española.

También fueron liberados durante la noche del jueves el ex candidato presidencial de centroizquierda Enrique Márquez y el periodista ítalo-venezolano Biaggio Pillieri, integrante del equipo político de María Corina Machado. Ambos se encontraban detenidos en El Helicoide y fueron trasladados en vehículos sin identificación y con vidrios polarizados hasta la zona de Altamira, donde los aguardaban sus familiares.

Según observadores y activistas consultados por ANSA, el gobierno estaría evitando liberar detenidos en lugares con alta presencia de familiares y periodistas, para minimizar el impacto visual y testimonial de las excarcelaciones. La previsión es que el proceso continúe durante el fin de semana, aunque sin garantías de regularidad ni información oficial.

Familiares de un hombre desaparecido sostienen un cartel frente a El Helicoide JUAN BARRETO� - AFP�

Confusión

En paralelo, creció la confusión y la ansiedad en torno a figuras emblemáticas de la oposición. Un comunicado difundido en la madrugada por el entorno de Juan Pablo Guanipa desmintió versiones sobre su liberación.

“Siendo las 5 (hora de Venezuela), Juan Pablo Guanipa NO ha sido excarcelado. Ramón está rumbo a Caracas en busca de respuestas sobre el estatus de su padre”, señaló el mensaje, que aclaró que cualquier novedad sería comunicada por canales oficiales una vez exista confirmación directa.

Parte de las 5:00 am hora de Venezuela. pic.twitter.com/UXd1TlhtKh — Juan Pablo Guanipa (@JuanPGuanipa) January 9, 2026

Las organizaciones de derechos humanos reforzaron las críticas. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Venezuela (Clippve) denunció que las excarcelaciones anunciadas el 8 de enero “no se han concretado de forma plena, verificable ni transparente” y que el número de liberados “no llega ni a la docena”. El comunicado alertó además sobre opacidad institucional, incomunicación, falta de boletas de excarcelación y decisiones arbitrarias, como habilitar visitas en algunas cárceles y suspenderlas en otras sin explicación pública.

En la misma línea, Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, informó a las 8.30 de la mañana que solo habían podido verificar ocho excarcelaciones desde el inicio del proceso. Minutos después, la plataforma Unidad Venezuela elevó esa cifra a 11 ciudadanos liberados, al tiempo que advirtió que desde la 1 de la madrugada no se habían recibido nuevos reportes.

ATENCIÓN:



Siendo las 8:30 a. m. del día 9 de enero de 2026, informamos al país y a la comunidad internacional que, desde la 1:00 a. m., no hemos recibido ningún reporte de nuevas liberaciones.



Por tanto, hasta este momento solo podemos confirmar la liberación de 11 ciudadanos.… pic.twitter.com/L8Ptk3bZhI — Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) January 9, 2026

Aunque El Helicoide concentra la atención mediática, no es el centro con mayor número de presos políticos. Según Foro Penal, allí permanecen menos de 100 detenidos, mientras que la cárcel de El Rodeo I, ubicada en las afueras de Caracas, alberga más de 400 presos políticos, lo que la convierte en el principal foco de expectativa entre familiares.

En ese contexto, María Corina Machado dirigió un mensaje de reconocimiento y aliento a las familias de los presos liberados, a través de un audio difundido en sus redes sociales. La líder opositora evocó una “verdad perseguida y silenciada durante años” que, afirmó, comienza a emerger “a pesar de la arbitrariedad, la crueldad y el miedo”.

Machado destacó el peso que cargaron las familias de los detenidos, marcado por la espera, el silencio y la resistencia cotidiana. “Ustedes fueron fortaleza cuando faltaba la libertad, dignidad cuando la injusticia campaba a sus anchas y esperanza cuando el tiempo buscaba transformarse en castigo”, señaló, al subrayar que nada puede devolver los años robados ni borrar las ausencias. Definió las excarcelaciones como un acto de “restitución moral” y aseguró que “la injusticia no es eterna”. “No descansaremos hasta liberar a todos los presos”, concluyó.

Presos argentinos

En paralelo, el gobierno argentino seguía de cerca la situación de los dos ciudadanos detenidos en Venezuela sin que hasta el momento hubiera novedades sobre su eventual liberación. Se trata del gendarme Nahuel Gallo, arrestado en diciembre de 2024 cuando intentaba ingresar al país para visitar a familiares, y del abogado Germán Giuliani, detenido en mayo de 2025 tras arribar desde Brasil.

Mientras el chavismo insiste en presentar las excarcelaciones como un gesto de “búsqueda de la paz”, organizaciones, familiares y la oposición coinciden en que el proceso, hasta ahora, no cumple con estándares mínimos de transparencia ni de respeto a los derechos humanos, y reclaman la liberación inmediata de todos los detenidos por motivos políticos.

Agencia ANSA