Una hamburguesería argentina se cambió el nombre tras una amenaza de Kevin Bacon: “Voy a hablar con mi abogado”

Lo que empezó como una broma tardó solo un instante en escalar a un fuerte malestar. El actor estadounidense Kevin Bacon visitó el programa del presentador Jimmy Kimmel (Late Night with Jimmy Kimmel, en inglés) ayer, quien le dio un dato que -hasta ahora- le resultaba desconocido: en la Argentina existe una cadena de hamburguesería con su nombre y su rostro como logo. Lejos de reírse, el protagonista de Footloose no disimuló su molestia ante la información y lanzó una amenaza que derivó en un fuerte cambio en la compañía

“Este es un restaurante de cómida rápida en la Argentina... y parece que se llama Kevin Bacon Fast Good”, comentó Jimmy Kimmel, mientras mostraba una foto del logo del ocal ubicado en el barrio porteño de Palermo. Acto seguido, Bacon no se mostró contento. “Claramente no tuvieron una aprobación para usar esa foto”, contestó, y remarcó: “No es una buena foto, es una cara de payaso”.

La reacción de Kevin Bacon al enterarse que existe una hamburguesería argentina con su nombre

Si bien Kimmel intentó sobrellevar el visible malestar del actor con bromas, Bacon fue determinante. “Mañana voy a hablar con mis abogados. Vamos a arreglarlo”, sostuvo.

Horas después de que la entrevista se viralizara, la hamburguesería no figura más en las redes. La cuenta de Instagram -previamente asignada al usuario KevinBacon.FastGood-ya no se encuentra disponible al intentar una rápida búsqueda. Lo mismo ocurre en el enlace de LinkTree, que sirve para agrupar los sitios oficiales de un comercio, por ejemplo. “Esta página no existe”, dice el sitio oficial.

En cambio, la marca -que ya acumulaba más de 45 mil seguidores en Instagram- se puede rastrear con el usuario KB.FastGood. En Facebook, por ahora sí mantienen el nombre original, aunque la imagen que tenía al actor como logo ha sido reemplazada por otra con dibujos de papas fritas, hamburguesas y las letras KB.

Pese a los notorios cambios, por el momento, los dueños de la cadena de hamburgueserías no se han pronunciado públicamente sobre los dichos del actor estadounidense.