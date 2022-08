Una investigación reveló los errores de navegación que llevó a dos pilotos hacia un accidente aéreo fatal

El 29 de agosto de 1996 el mundo se conmocionó al conocerse el fatal accidente aéreo del vuelo 2801 de Vnukovo Airlines, que despegó desde el Aeropuerto Internacional Vnukovo de Moscú con destino a Svalbard, en el Círculo Polar Ártico, en Noruega. Murieron 141 personas y luego de largos años en búsqueda de justicia por parte de los familiares de los fallecidos, una investigación reveló los errores que llevaron a esta recordada tragedia.

A las 8:44hs el vuelo salió del aeropuerto de Moscú sin problemas. El viaje tenía una duración de tres horas y media hasta llegar a destino. En el avión había 141 personas: 130 pasajeros, en su mayoría trabajadores rusos y ucranianos con destino a una mina soviética rica en carbón, y 11 miembros de la tripulación.

Murieron 141 personas (Foto Gobernador de Svalbard)

Cerca de las 10:22 hs, el avión voló hacia la montaña Operafjellet donde se estrelló, luego de entrar en turbulencias. Minutos antes, el piloto había apagado el piloto automático posterior a pedir permiso para aterrizaje al control de tráfico aéreo, con sede en Bodo, del que no pudieron captar la respuesta que le dieron, lo que habría inferido en el destino final si esto se llevaba a cabo como bien indica el protocolo.

La investigación estuvo a cargo de las autoridades de Noruega. Las conclusiones indicaron que hubo diversos errores que llevaron a esta terrible tragedia. En primera instancia se supo que el impacto que se generó fue controlado, y se debió a un error del piloto identificado Evgeny Nikolaevich, de 44 años. Pero a esta instancia se llegó por una serie de situaciones que desencadenaron el accidente. Tanto el indicador de situación horizontal (HSI) como el GPS no estaban configurados correctamente, lo que habría influido a la hora de tomar decisiones.

Los errores de los pilotos llevaron al accidente (Foto Gobernador de Svalbard)

Un tercer aspecto destacado fue la errónea comunicación que existió entre la tripulación y el centro de control, ya que el uso del inglés causó una confusión en el diálogo que se llevó a cabo cuando el piloto solicitó un aterrizaje. En ese entonces, no quedó claro la solicitud de utilizar la pista 10 del aeropuerto Longyearbyen y a partir de allí no pudieron realizar otro pedido, pero tomaron la decisión de aterrizar en la pista 28 y al querer llevar a cabo esto, el avión sobrepasó la línea central de aproximación al girar hacia adentro, lo que llevó al accidente. La advertencia del altímetro había sonado varias veces al estar a de 2460 pies del suelo, pero los pilotos no accionaron al respecto. Esto sonó hasta 6 segundos antes del impacto, según Simple Flying.

Las conclusiones referidas apuntaron directamente hacia las decisiones que tomaron por parte de la tripulación, mientras tanto no detectaron fallas en la aeronave a nivel técnico. Desde la resolución de esta investigación, las familias de las víctimas se debieron enfrentar a una serie de juicios para obtener una compensación económica por las pérdidas. Luego de una larga lucha, pudieron cumplir con el objetivo. Este accidente se trata del más grande de la zona, que enlutó a cientos de familias y a la población.