El audaz look de Soledad Pastorutti en La Voz Argentina que revolucionó las redes

A medida que pasan los programas, cada vez se acerca aún más el final de La Voz Argentina (Telefe), que tendrá un solo ganador. En la noche de este martes, se presentaron los participantes representantes del Team Mau y Ricky, quienes se subieron al escenario para ganarse el voto del público. No obstante, un detalle no menor pasó por los ojos de los televidentes en el look de Soledad Pastorutti, quien volvió a causar furor en las redes sociales.

A lo largo de esta temporada del certamen, la cantante lució algunos outfits que se robaron más de un suspiro por parte de sus seguidores. El lugar perfecto para mostrar los distintos atuendos, aparte del programa, fue su cuenta personal de Instagram, en los que luego de cada gala, compartió con su más de un millón de seguidores, las sesiones de fotos con una actitud osada.

El audaz look de Soledad Pastorutti en La Voz que revolucionó las redes. Foto/Instagram: @sole_pastorutti

Para la gala que se celebró en Tucumán este martes, Soledad se puso un corset lila semitransparente, con pequeñas tiritas que llegaban hasta la parte superior de las rodillas.

Soledad Pastorutti junto a su colega Ricardo Montaner en el corte de La Voz Argentina (Telefe). Foto/Instagram: @sole_pastorutti

Soledad Pastorutti en la previa a La Voz Argentina (Telefe). Foto/Instagram: @sole_pastorutti

La cuenta oficial de La Voz Argentina subió un carrusel de fotos con los looks de Pastorutti, Lali Espósito, Marley y Ricardo Montaner, sin embargo, la que se llevó todos los elogios fue la autora de “Tren del Cielo”.

“Soledad Pastorutti, la verdadera ‘qué mujer’”, escribió una usuaria, mientras que otra comentó: “Bella Soledad” y algunos solo atinaron a escribir su nombre junto a algún emoji de enamorado o de fuego.

Cabe mencionar que entre los ocho participantes del Team Mau y Ricky, solo quedaron seis. “Ustedes son artistas y yo estoy orgulloso de ser su coach. No importa lo que pase hoy o lo que pase mañana, yo sé que ustedes se van a dedicar a la música”, expresó uno de los hijos de Montaner antes de saber la decisión del público.

Soledad Pastorutti y un jugado look que se llevó todos los likes en Instagram

Esta no es la primera vez que la jurada del programa de canto causa furor por su vestimenta, ya que después de las audiciones a ciegas en las que Lali Espósito, Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti, y Mau y Ricky cambiaron sus outfits.

Soledad llevaba hasta entonces una blusa azul, a modo de vestido corto, delineado con negro, y unos tacones abiertos del mismo color. Sin embargo, cuando comenzaron las batallas apareció con un vestido plateado de lentejuelas, también corto, escotado y con unas sandalias de tacón a juego.

Bajo el título “Batallas, nueva etapa de La Voz Argentina #TeamSoledad”, la publicación de la cantante en su cuenta de Instagram superó ya los 89.000 likes y fue comentada por varios personajes públicos. “Opa”, escribió la actriz Natalia Oreiro. “Estás en tu mejor momento”, añadió la modelo Pamela Díaz. “Eres un fuego”, compartió la actriz venezolana Catherine Fulop.

La cantante publicó en su cuenta de Instagram el nuevo atuendo, que coincide con la nueva etapa de ‘La Voz Argentina’. Instagram: sole_pastorutti

Además, también fue halagada por sus seguidores. “Sos diosa”, “infartante” o “no sé qué brilla más, si tu belleza o tu vestido”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en el post de la cantante.