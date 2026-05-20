Una niña de dos años cayó desde un piso 11 en Chile y murió: su padre estaba alcoholizado

Una niña de dos años murió el pasado domingo en Santiago de Chile al caer desde el piso 11 de un edificio, mientras estaba bajo el cuidado de su padre, que presuntamente se encontraba alcoholizado y hoy se encuentra bajo prisión preventiva.

El incidente ocurrió por la tarde en el barrio de Las Condes, en las afueras de la capital. La menor no vivía en ese domicilio, pero cumplía un régimen de visitas reglamentarias dictadas por el juzgado de familia, ya que sus padres estaban separados.

La víctima dormía en una habitación que tenía una ventana pegada a la cama sin reja ni mallas de seguridad, elementos que la madre destacó en la querella contra el padre por estar establecidos en el acuerdo de cuidado, según informó el medio local El Mercurio.

La policía chilena tuvo que despertar al padre para informarle lo ocurrido Emol

La tragedia fue descubierta por la vecina del cuarto piso, que escuchó un fuerte golpe en el sector de los estacionamientos y, cuando vio el cuerpo de la menor, alertó a la conserjería del edificio y a los servicios de emergencia.

Personal policial y de salud llegó al lugar de los hechos y constató que había fallecido. Los efectivos policiales despertaron al padre de la niña 40 minutos después del impacto, ya que el hombre no se percató de la caída. El fiscal de flagrancia, Fernando Zeballos, ratificó que al momento del incidente el hombre estaba en otra habitación junto a su actual pareja.

La subcomisaria encargada, Marcela Donaire Captura

La fiscalía correspondiente imputó al padre por el delito de homicidio por omisión a través de un dolo eventual. Durante la audiencia de formalización, el Ministerio Público fundamentó que el acusado consumió alcohol la noche anterior en el quincho del edificio, concurrió a una discoteca hasta las 5 y volvió a beber durante el almuerzo del domingo, lo que provocó que durmiera una siesta extensa y descuidara a su hija por un lapso de hasta dos horas.

Además, el abogado de la madre de la víctima, Jorge Jorquera, presentó una querella contra el hombre por homicidio simple debido al incumplimiento de las condiciones de seguridad pactadas.

“Acá no se reprocha al imputado porque no puso la malla, sino porque él sabía de este de riesgo. Él era un arquitecto, vivía en un piso 11 y tenía a su cuidado durante seis horas a una niña de dos años, que no es independiente y que depende de un adulto", reforzó Pamela Valdés, jefa de Asesoría Jurídica de la Fiscalía Metropolitana Oriente.

“No solamente no pone la malla en la ventana, sino que la ventana queda abierta”, agregó Valdés. El fiscal jefe de Flagrancia Oriente, Jorge Reyes, pidió la prisión preventiva y el imputado quedó detenido por decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago.