Una protesta en Perú terminó en enfrentamientos con la policía: al menos un muerto y más de 100 heridos

LIMA -. Al menos un hombre murió y 100 personas resultaron heridas en los enfrentamientos que estallaron la noche del miércoles en Lima, durante una protesta liderada por jóvenes contra el gobierno recién instalado y el Congreso tras la destitución de Dina Boluarte.

Una multitud marchó hacia la sede del legislativo, en el centro de la capital peruana, en rechazo a la clase política y contra la ola de extorsiones y asesinatos del crimen organizado. La protesta derivó en choques entre manifestantes y la fuerza pública. “Lamento el fallecimiento del ciudadano Eduardo Ruiz Sanz de 32 años”, escribió el presidente José Jerí en X.

La crisis de inseguridad precipitó la destitución de la mandataria Dina Boluarte en un juicio político exprés el 10 de octubre. En consecuencia, el derechista José Jerí, de 38 años y hasta entonces jefe del parlamento, asumió el mando de manera transitoria hasta julio de 2026, cuando deberá entregar el poder al elegido en los comicios generales del próximo año. En la última década, Perú pasó por siete gobiernos, incluido el que se instaló en sustitución de la impopular Boluarte.

Antes del inesperado cambio de presidente, la Generación Z, un colectivo de jóvenes de 18 a 30 años, y gremios de artistas y del transporte público habían convocado la protesta de este miércoles. Al caer la noche, manifestantes intentaron derribar las vallas de seguridad que habían sido instaladas a las afueras del Congreso.

Hubo al menos 75 heridos HUGO CUROTTO� - AFP�

La fuerza pública los dispersó con gases lacrimógenos y cargó con sus escudos y bastones contra los grupos que les lanzaban piedras y fuegos artificiales. Según informó Jerí en su cuenta de X, al menos 55 policías fueron heridos, mientras que también se reportaron 20 civiles en igual condición.

Las manifestaciones contra la clase política y la inseguridad se intensificaron desde hace un mes en Lima, sin embargo, esta es la más violenta hasta el momento. “Creo que hay un descontento general porque no se ha hecho nada. No hay un plan de seguridad desde el Estado”, dijo la trabajadora independiente Amanda Meza, de 49 años, mientras marchaba hacia la sede del Congreso.

“La inseguridad ciudadana, la extorsión, el sicariato ha crecido enormemente en el Perú”, agregó la mujer en medio del grito de la multitud “ni un muerto más”.

Se trata de la manifestación más violenta en Perú en el último tiempo CONNIE FRANCE� - AFP�

Con los enfrentamientos de este miércoles son al menos 149 los heridos durante las últimas protestas incluyendo uniformados, manifestantes y periodistas, de acuerdo con autoridades y fuentes independientes.

En tanto, el presidente Jerí denunció que la “manifestación pacífica” fue infiltrada por delincuentes “para generar caos”. “Todo el peso de la ley para ellos”, advirtió.

Manifestaciones en Lima: agentes de la policía antidisturbios se protegen de los fuegos artificiales CONNIE FRANCE� - AFP�

Este miércoles, también se movilizaron organizaciones feministas contra el nuevo presidente, a raíz de una denuncia por un presunto caso de violación sexual en diciembre de 2024, cuando Jerí era legislador. La denuncia fue archivada en agosto por la fiscalía por falta de pruebas, según el Ministerio Público.

De todos modos, las activistas desplegaron una gran bandera peruana con la frase en letras negras “presidente del Perú José Jerí violador”.

Generación Z lidera desde el movimiento de protesta, que en sus marchas ondea la bandera One Piece, el nuevo símbolo de protesta juvenil global contra el mal gobierno dondequiera que exista.

Con información de AFP.