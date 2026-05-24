Una tormenta en China dejó al menos un muerto y 17 personas desaparecidas

CHONGQING.- Una persona murió y 17 permanecen desaparecidas tras una intensa tormenta que sacudió al distrito de Chongqing, China, entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. El gobierno local puso en marcha tareas de rescate y respuesta ante la emergencia.

El gobierno de Chongqing activó una respuesta de emergencia de nivel III cerca de las 7 por desastres geológicos en Yongchuan, mientras que los organismos locales competentes están llevando a cabo labores de rescate.

El nivel del agua no permite la circulación de vehículos y dificulta el traslado de peatones

Las precipitaciones continuas generaron un riesgo mayor como causa de desastres geológicos, entre ellos deslizamientos de tierra, derrumbes y flujos de lodo y residuos, de acuerdo con lo señalado por las autoridades meteorológicas.

Según el centro de mando instalado en el lugar, el subdistrito de Chashanzhuhai registró una precipitación máxima de 296,6 milímetros entre las 2 y las 4 horas del domingo, con una intensidad máxima de lluvia por hora de 103,6 milímetros.

Videos difundidos en redes sociales muestran la magnitud de las inundaciones que afectan a China

En los videos difundidos en redes sociales se observan inundaciones en distintas zonas afectadas por el temporal. Algunos registros muestran calles completamente cubiertas por el agua, con vehículos que no logran avanzar por el nivel de la corriente.

También se puede ver a personas caminando por calles inundadas con el agua por encima de las rodillas y los pantalones levantados para evitar mojarse la ropa. En otro de los videos difundidos, una calle aparece totalmente anegada al punto de que, a simple vista, parece un río. De hecho, la persona que filmó las imágenes se detiene a mostrar la fuerza de la corriente que arrastra el cauce del agua.

Otro incidente en China: cinco muertos y un herido por un incendio

Cinco personas murieron y otra resultó herida tras un incendio que se registró este domingo en un local de la provincia de Hunan, en el centro de China, según informaron las autoridades locales.

El incidente se desató en un negocio del distrito de Qidong a primera hora de la madrugada. La persona herida recibió atención médica y desde la oficina local de gestión de emergencias indicaron que sus lesiones no ponen en peligro su vida.

Por otra parte, se están llevando a cabo las tareas pertinentes de manejo de la situación tras lo ocurrido, en tanto que la investigación sobre las causas del accidente se encuentra en marcha.

Con información de Xinhua.