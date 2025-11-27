Una trama de corrupción que escala: la detención de Ábalos y Koldo complican el futuro político de Pedro Sánchez

MADRID.- La trama de corrupción dentro del gobierno de España sumó hoy un nuevo capítulo que vuelve a golpear a Pedro Sánchez: el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su asesor Koldo García fueron detenidos esta tarde por la compra irregular de barbijos durante la pandemia. Ábalos, que había sido durante años uno de los hombres de confianza de Sánchez, se transformó en el primer diputado en ejercicio de la democracia española en ser detenido.

El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, dictó hoy la prisión preventiva para Ábalos y su colaborador al entender que, ante la proximidad del juicio oral y por la cantidad de recursos económicos que tienen a su disposición, existía un riesgo de fuga “extremo”. La decisión del magistrado se sustenta en una solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, que acusó a los exfuncionarios socialistas por los delitos de integración en organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

El exministro José Luis Abalos y Koldo García EUROPA PRESS� - EUROPA PRESS�

La detención de Ábalos y García impacta de frente sobre el gobierno socialista y abre un nuevo interrogante sobre el futuro de Sánchez como presidente. El primer golpe lo había sufrido cuando la justicia dispuso en junio la detención de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), como el líder de esta trama de corrupción que operaba en el Ministerio de Transportes. Ábalos y García habían sido señalados por la justicia como parte de supuesta organización delictiva, pero gozaban de libertad.

El expediente, sin embargo, fue revisado por el Tribunal Supremo (una instancia superior), que decidió revertir la medida e imponer la prisión preventiva ante la proximidad del juicio. La larga lista de presuntos delitos que señaló la Fiscalía Anticorrupción para justificar la detención comienzan en la compra de barbijos, pero incluye la contratación de amantes o escorts como parte de empresas públicas y el pago de alquileres de propiedades con dinero del Estado, entre otros, según consta en la acusación citada hoy por la prensa española.

¿Por qué afecta especialmente este caso a Sánchez? Tanto Cerdán, el primer detenido, como Ábalos mantenían una estrecha relación con el líder socialista: fueron las personas que armaron la campaña interna dentro del PSOE que le permitió al economista llegar hasta la cúpula del partido para, luego, posicionarse como presidenciable. Cuando Sánchez desembarcó en La Moncloa, los tres fueron recompensados con cargos públicos y, además, Ábalos, primero, y Cerdán, después, fueron designados como secretarios de organización del PSOE hasta que estalló el escándalo.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, llega a una reunión con el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, en el Palacio de La Moncloa, en Madrid, el jueves 27 de noviembre de 2025. Manu Fernandez� - AP�

Después de la detención de Cerdán (que pasó cinco meses preso y ya fue liberado), el gobierno había logrado sobrevivir a pesar de la gravedad de la causa de corrupción. Pasó el verano y desde La Moncloa insistían públicamente en que el caso Ábalos ya había sido “amortizado”, pero no contaban con el impacto que puede ocasionarle estas nuevas detenciones. A sabiendas de que atravesaba horas críticas, el exministro hizo públicas por primera vez críticas a los aliados del gobierno socialista que los expertos políticos españoles leyeron como una advertencia para el partido. Es una incógnita la decisión que tomará Ábalos, que hasta ahora había defendido su inocencia en este caso y defendido la honestidad del gobierno socialista.

Ábalos fue trasladado esta tarde a la cárcel de Soto del Real, en las afueras de Madrid. Mantendrá el acta de diputado, pero no cobrará su sueldo ni podrá votar en el Congreso. Es decir, el caso también impacta en la debilidad parlamentaria del gobierno socialista, que sufrió hoy la pérdida de un voto para lo que resta de su gestión, que atraviesa un momento de extrema fragilidad.

Críticas de la oposición

Convoco a todos los españoles a protestar contra los corruptos y contra todos los que los sostienen.



Este domingo, 12 horas, Templo de Debod. Madrid. pic.twitter.com/OGz1ibawmr — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) November 27, 2025

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular (PP), atacó a Sánchez y convocó a una manifestación contra el gobierno el domingo al mediodía en el centro de Madrid. “El 100% del clan que acompañó a Sánchez en su ingreso a la política acabará encarcelado. Es un ejemplo de la degeneración que acompaña al señor Sánchez incluso desde antes de llegar al poder. Es el segundo secretario de Organización del Partido Socialista que ingresó a prisión”, cuestionó el líder opositor durante una conferencia de prensa.

La noticia llega en el peor momento legislativo para Sánchez. Desde que hace dos semanas, el partido independentista Junts per Catalunya, liderado por Carles Puidgemont, anunció su ruptura de la mayoría oficialista, el PSOE sabía que sería ahora mucho más complejo aprobar cualquiera de sus propuestas.

El oficialismo confirmó esa debilidad esta mañana, cuando sufrió el primer gran revés legislativo con un tema sensible: el presupuesto. El Partido Popular, VOX y Junts reunieron una mayoría que rechazó la “senda de déficit” enviada por el gobierno español, es decir, las previsiones macroeconómicas que deben ser aprobadas antes de llevar al recinto el presupuesto general.

El revés legislativo y judicial abren ahora un nuevo interrogante sobre el futuro de Sánchez al mando del gobierno español. Sin mayoría en el Congreso y con un caso de corrupción que ha tomado las bases de su proyecto político, los analistas especulaban desde que se conocieron estas noticias con un posible adelanto electoral del líder socialista (tiene la potestad de fijar las fechas de los comicios), que podría acortar su mandato el año próximo.