El régimen de Venezuela revocó las concesiones de vuelo a seis grandes aerolíneas internacionales

CARACAS.– El gobierno de Nicolás Maduro revocó en la noche del miércoles las concesiones de vuelo de seis aerolíneas internacionales, en una decisión que profundiza el aislamiento aéreo de Venezuela en un contexto de creciente tensión con Estados Unidos.

El instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) formalizó la suspensión indefinida de Iberia, TAP Portugal, Avianca, Latam Colombia, Gol y Turkish Airlines, compañías que en los últimos días habían cancelado rutas hacia y desde Caracas tras advertencias de seguridad emitidas por autoridades estadounidenses y europeas.

La medida se tomó después de que venciera un ultimátum de 48 horas impuesto por el Ministerio de Transporte venezolano el lunes, que exigía a las operadoras reanudar sus itinerarios bajo amenaza de perder sus derechos de tráfico aéreo permanente.

El régimen acusó a las aerolíneas de “sumarse a acciones de terrorismo de Estado promovidas por Estados Unidos”, al suspender sus vuelos con base en un Notam (una alerta emitida que advierte sobre cualquier clase de peligros en una ruta) emitido por la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA, por sus siglas en inglés) —que Caracas considera “sin competencia” sobre su espacio aéreo— luego de alertar sobre el aumento de la actividad militar en la región.

La medida se aplica a la española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la chileno-brasileña Latam, la brasileña GOL y la turca Turkish Airlines OZAN KOSE� - AFP�

La advertencia de la FAA, difundida el 21 de noviembre, instaba a las aeronaves comerciales a extremar la precaución sobre Venezuela por el “deterioro de la situación de seguridad” y la presencia de fuerzas estadounidenses desplegadas en el Caribe en operaciones antinarcóticos.

Washington sostiene que el operativo busca frenar el tráfico de drogas. Por su parte, Maduro asegura que se trata de un intento de desestabilización y de un esfuerzo por derrocarlo. En las últimas semanas, vuelos de combate estadounidenses han sido registrados a escasos kilómetros de las costas venezolanas, lo que elevó el nivel de alarma dentro del gobierno.

La Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA por sus siglas en inglés) advirtió el 21 de noviembre a los pilotos que tengan “precaución” al volar sobre Venezuela DANIEL MUNOZ� - AFP�

La salida de estas aerolíneas golpea de lleno al aeropuerto internacional de Maiquetía, la principal puerta de entrada al país. El tráfico internacional desde otras ciudades venezolanas ya estaba severamente limitado y, con esta nueva ola de cancelaciones, miles de pasajeros quedaron varados.

La Asociación Nacional de Agencias de Viaje y Turismo (Avavit) estima que al menos 8000 viajeros resultaron afectados desde el fin de semana.

El impacto también alcanzó a compañías locales. Laser y Estelar suspendieron temporalmente sus conexiones con Madrid hasta el 1º de diciembre, aunque sin sanciones por parte del gobierno. Otras empresas venezolanas —como Avior o la estatal Conviasa— continúan operando rutas regionales. Entre las internacionales que mantienen servicios están Copa Airlines, Wingo, Satena y Boliviana de Aviación (BoA).

Iberia afirmó que deseaba reanudar sus vuelos a Venezuela tan pronto como se cumplieran todas las condiciones de seguridad THOMAS COEX� - AFP�

Las aerolíneas cuyos permisos fueron revocados justificaron la suspensión de vuelos exclusivamente por motivos de seguridad. Iberia reiteró que retomará sus operaciones “tan pronto como se cumplan las condiciones plenas” y que, siguiendo recomendaciones de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) de España, no puede operar en zonas consideradas de alto riesgo. TAP, por su parte, recibió respaldo público del gobierno portugués: su ministro de Infraestructura afirmó que su país “no cede ante amenazas ni ultimátums” y defendió que la prioridad es la seguridad de los ciudadanos portugueses.

Además de las compañías sancionadas, también suspendieron sus operaciones —aunque sin perder concesiones— Air Europa, Plus Ultra, Caribbean, según confirmó la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV). Las firmas españolas Plus Ultra e Iberojet informaron a sus socios comerciales problemas operativos vinculados a la situación regional.

Diosdado Cabello, manifestó en la noche del miércoles que el gobierno se reservaba “el derecho de admisión” en su espacio aéreo RAUL ARBOLEDA� - AFP�

El ministro del Interior, Diosdado Cabello, reivindicó la decisión del Ejecutivo en su programa Con el Mazo Dando, donde señaló que Venezuela ejerce su derecho soberano a decidir quién opera en su espacio aéreo. “Si en 48 horas no renovaban los vuelos, que no los reanuden más. Quédense ustedes con sus aviones y nosotros nos quedamos con nuestra dignidad”, afirmó. También adelantó que los pasajeros extranjeros varados “se quedarán en el país” hasta que la situación se resuelva.

Las autoridades venezolanas publicaron la medida en la Gaceta Oficial el 26 de noviembre, formalizando la revocatoria. En el comunicado oficial, el INAC insistió en que las aerolíneas actuaron “unilateralmente” y por influencia de Estados Unidos, mientras que desde las compañías afectadas y desde entidades internacionales como IATA se reafirma que el factor determinante fue la seguridad aérea.

Mientras tanto, continúa el despliegue naval estadounidense en el Caribe —que incluye el portaaviones más grande de su flota, buques de guerra y aeronaves F-35— en el marco de la operación “Lanza del Sur”. Washington ha buscado reforzar alianzas regionales y ha obtenido autorización temporal de República Dominicana y Trinidad y Tobago para el uso de aeropuertos en sus tareas logísticas.

Agencias ANSA, AFP, AP y Reuters