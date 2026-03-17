Uno por uno: todas las figuras clave de la cúpula del poder iraní que murieron durante la guerra contra Israel y EE.UU.
Desde el líder supremo hasta jefes militares, de inteligencia y del aparato de seguridad interna, los principales objetivos de la campaña bélica
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TEHERÁN.– La campaña militar lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán no se limitó a objetivos estratégicos o infraestructura. El foco estuvo puesto en algo más preciso: el núcleo de poder del régimen.
En pocas semanas, una serie de ataques selectivos eliminó a figuras centrales de la conducción política, militar y de seguridad, en lo que analistas ya describen como una decapitación progresiva del sistema.
No cayeron actores periféricos, sino hombres que ocupaban posiciones clave en la toma de decisiones, la cadena de mando militar y el control del país. A continuación, un repaso uno por uno de los principales nombres que murieron y el rol que cumplían dentro del engranaje del poder iraní.
Ali Khamenei
El líder supremo de Irán desde 1989, máxima autoridad política y religiosa del país. Como sucesor de Ruhollah Khomeini, concentraba el control sobre las fuerzas armadas, la política exterior y los principales pilares del Estado. Su muerte marcó un punto de quiebre histórico en la República Islámica.
Ali Larijani
Figura central del sistema político iraní, ex presidente del Parlamento y asesor cercano de Khamenei. En las semanas posteriores a la muerte del líder supremo, asumió de facto la coordinación del poder estatal, lo que lo convirtió en un actor clave para la continuidad del régimen.
Ali Shamkhani
Uno de los hombres más influyentes del sistema iraní en las últimas décadas. Ali Shamkhani fue secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y se desempeñó también como ministro de Defensa y comandante dentro de la estructura militar de la república islámica. Cercano al círculo de poder de Ali Khamenei, ocupó durante años un lugar central en la coordinación de la seguridad nacional, la política estratégica y los vínculos entre la conducción política y el aparato militar.
Gholamreza Soleimani
Jefe del Basij, una milicia paramilitar encargada del control social y la represión interna. Su estructura resulta fundamental para mantener el orden dentro del país, especialmente frente a protestas. Su muerte afecta directamente la capacidad del régimen para controlar la calle.
Sayyid Abdolrahim Mousavi
Comandante en jefe de las Fuerzas Armadas regulares de Irán. Responsable de la coordinación militar fuera del ámbito del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), ocupaba un rol clave en la defensa nacional.
Mohammad Shirazi
Jefe del buró militar, una estructura encargada de articular la relación entre la conducción política y las fuerzas armadas. Su rol lo ubicaba en el corazón de la interfaz entre poder civil y militar.
Salah Asadi
Jefe de inteligencia, vinculado a operaciones estratégicas y recopilación de información sensible. Formaba parte del aparato encargado de anticipar amenazas internas y externas.
Hassan Jabal Amelians
Responsable del programa avanzado de armamento de Irán, asociado al desarrollo tecnológico y militar. Su figura se vinculaba a áreas sensibles como misiles y capacidades estratégicas.
Mohammad Pakpour
Comandante en jefe de la fuerza terrestre Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), una de las estructuras más poderosas del país. El IRGC no solo cumple funciones militares, sino que también tiene peso político y económico.
Aziz Nasirzadeh
Ministro de Defensa de Irán, con responsabilidad directa sobre la planificación militar y el desarrollo de capacidades defensivas. Su rol lo ubicaba en la cúpula estratégica del aparato militar.
El patrón que surge de esta lista no deja margen para interpretaciones superficiales. No se trata de bajas aisladas, sino de una ofensiva orientada a desarticular las distintas capas del poder iraní: desde la conducción suprema hasta los ejecutores en el terreno, pasando por inteligencia, defensa y control interno.
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