El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump en el escenario tras el primer debate presidencial Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de octubre de 2020 • 15:35

WASHINGTON.- El coronavirus alcanzó a Donald Trump. Dada la continua insistencia del presidente en realizar eventos públicos y el hecho de que esos mitines, y sus reuniones privadas, rara vez incluyen mucho uso de tapabocas ahora hay preguntas reales sobre cuánto podría haberse propagado el virus entre su círculo íntimo y las personas con las que mantuvo contacto .

A continuación se muestra la lista más reciente de quiénes dieron positivo o negativo, y cuál fue su proximidad con el presidente y otros.

Positivos

-El presidente norteamericano, Donald Trump

Cuándo dio positivo en la prueba: lo anunció a primera hora el viernes.

Dónde ha estado: Trump realizó una recaudación de fondos en su propiedad en Bedminster, Nueva Jersey, el jueves, habló con reporteros y realizó un mitin en Minnesota el miércoles, participó en un debate con el exvicepresidente Joe Biden el martes, realizó un evento en la Casa Blanca sobre las pruebas de coronavirus el lunes y celebró una conferencia de prensa el domingo.

-La primera dama, Melania Trump

Donald Trump, y la primera dama Melania Trump, bajan del Air Force One al llegar al aeropuerto internacional de Cleveland, Ohio, el 29 de septiembre de 2020 Fuente: AFP

Cuándo dio positivo en la prueba: se anunció junto con el diagnóstico de Trump el viernes por la madrugada.

Dónde ha estado: asistió al debate el martes, donde se la fotografió con un tapabocas a pesar de que otros miembros de la familia de Trump no lo hicieron. También participó en una recepción con las familias de Gold Star el domingo en la Casa Blanca.

-Hope Hicks, asesora de Trump

La asesora de Trump Hope Hicks junto al presidente en marzo pasado Fuente: AFP

Cuándo dio positivo: tuvo síntomas el miércoles y dio positivo el jueves por la mañana.

Dónde ha estado: Hicks es una de las asesoras más cercanas de Trump y viajó con Trump en Air Force One y el Marine One esta semana. Se cree que se enfermó en el mitin del miércoles en Minnesota y fue puesta en cuarentena en el Air Force One en el viaje de regreso.

-Ronna McDaniel, presidenta del Comité Nacional Republicano

Ronna McDaniel, presidenta del Comité Nacional Republicano, en agosto pasado Fuente: AFP

Cuándo dio positivo: el miércoles, aunque no se informó hasta el viernes.

Dónde ha estado: estuvo cerca de Trump en una recaudación de fondos el 25 de septiembre y voló a su casa en Michigan al día siguiente. Dado el tiempo transcurrido, no está claro si su caso está relacionado con los demás.

Negativos

-Joe Biden, candidato demócrata, y su esposa, Jill

Joe y Jill Biden, en plena campaña en Pittsburgh, Pennsylvania Fuente: AFP

Dónde han estado: el candidato demócrata estuvo con Trump en el debate presidencial del martes pasado, pero siempre mantuvo más de dos metros de distancia -lo que recomiendan los expertos- y no le dio la mano al presidente. Se sometió a una prueba para detectar el coronavirus a raíz de la anunciada infección del presidente y dio negativo, al igual que su esposa Jill, informó el viernes su equipo de campaña.

-Kamala Harris, candidata a vicepresidenta demócrata

-El vicepresidente y compañero de fórmula de Trump, Mike Pence

-Karen Pence, esposa de Mike Pence

-Amy Coney Barrett, nominada de Donald Trump a la Corte Suprema de Justicia

En esta foto de archivo tomada el 26 de septiembre de 2020, Donald Trump (izquierda) y la jueza Amy Coney Barrett (derecha), con la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, llegan al jardín de rosas de la Casa Blanca en WashingtoN Fuente: AFP

Dónde ha estado: Barrett apareció junto a Trump el sábado, sin tapabocas, cuando se anunció su nominación. Desde entonces, se ha reunido personalmente con los senadores antes de sus audiencias de confirmación planificadas, que siguen planificadas para la semana del 12 de octubre.

-Mike Pompeo, secretario de Estado norteamericano

-Steven Mnuchin, secretario del Tesoro estadounidense

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin, sale de la oficina del líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, en el Capitolio de Estados Unidos en Washington, DC, el 30 de septiembre de 2020 Fuente: AFP

Dónde ha estado: Mnuchin ha pasado los últimos días encabezando las negociaciones de la Casa Blanca sobre un proyecto de ley de alivio del coronavirus, en las que tuvo que reunirse con líderes del Congreso.

-Ivanka Trump, hija del presidente norteamericano

-Jared Kushner, yerno de Trump

-Barron Trump, hijo de Trump y de Melania

Esperando los resultados de la prueba

Chris Christie, el asesor de debate de Trump

The Washington Post

Conforme a los criterios de Más información