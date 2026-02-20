Donald Trump anunció que ordenará la desclasificación de documentos sobre ovnis y vida extraterrestre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves que ordenará a agencias federales “identificar y publicar” archivos gubernamentales relacionados con extraterrestres, fenómenos aéreos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés) y objetos voladores no identificados (OVNI), en respuesta —según sostuvo— al interés público que el tema despertó en la ciudadanía durante décadas.

A través de un mensaje en Truth Social, Trump indicó que instruirá al secretario de Defensa y a otros organismos competentes a iniciar el proceso de revisión y eventual difusión de documentos vinculados con vida extraterrestre.

Señaló que la búsqueda deberá incluir “toda y cualquier otra información” asociada a un asunto que calificó como “altamente complejo, pero extremadamente interesante e importante”, aunque no precisó si la publicación alcanzará material actualmente clasificado.

El posteo de Donald Trump en Truth Social sobre la desclasificación de documentos sobre OVNIs y vida extraterrestre Captura de Pantalla

El anuncio se produjo en medio de una controversia generada por declaraciones del expresidente Barack Obama en el podcast del comentarista político Brian Tyler Cohen. Durante una ronda de preguntas rápidas, ante la consulta sobre si “¿son reales los extraterrestres?”, Obama respondió: “Son reales”, y añadió de inmediato: “Pero no los he visto. Y no los están ocultando en el Área 51”. El fragmento se viralizó durante el fin de semana y dio lugar a interpretaciones diversas en redes sociales.

Frente al revuelo, Obama publicó el domingo por la noche un mensaje en Instagram para precisar el alcance de sus dichos. “Intentaba mantener el espíritu de la ronda rápida”, escribió, antes de aclarar que, desde un punto de vista estadístico, el universo es tan vasto que es probable que exista vida en otros lugares, pero que las enormes distancias entre sistemas solares hacen poco probable que haya habido visitas a la Tierra.

Además, subrayó que durante su presidencia (2009-2017) no vio “ninguna evidencia” de que seres extraterrestres hayan hecho contacto con la humanidad. Trump cuestionó luego esas declaraciones y sostuvo que su antecesor habría divulgado información “clasificada”, aunque no especificó a qué parte se refería.

El Área 51, una base militar ubicada en el desierto de Nevada y asociada a programas ultrasecretos desde la Guerra Fría, fue durante décadas epicentro de teorías sobre ovnis y supuestos encubrimientos gubernamentales.

En 2013, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) reconoció oficialmente su existencia tras años de negativa a mencionarla. Documentos desclasificados detallaron que se trata de un campo de pruebas de unos 20.700 kilómetros cuadrados, utilizado para el desarrollo de aeronaves como el avión espía U-2 en la década de 1950 y el bombardero furtivo B-2 en años posteriores, sin que se confirmara presencia extraterrestre.

El magnetismo del Área 51 volvió a evidenciarse en 2019, cuando una convocatoria surgida como broma en Facebook —“Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us”— se volvió viral y derivó en una masiva peregrinación al desierto de Nevada. Miles de personas viajaron a la zona el 20 de septiembre de ese año, aunque no intentaron ingresar a la base. La iniciativa terminó convertida en festivales improvisados y celebraciones en pueblos cercanos como Rachel, consolidando al lugar como un ícono cultural donde se mezclan teorías conspirativas y cultura pop.

El Área 51 es señalada por múltiples teorías que la señalan como el lugar que esconde la verdad detrás de estos avistamientos de ovnis Foto de Oliver Pacas en Unsplash

No es la primera vez que Obama aborda el tema con tono distendido. En 2021, durante una entrevista televisiva, relató que al asumir la presidencia preguntó si existía un laboratorio donde se guardaran “especímenes extraterrestres y naves espaciales”. “Hicieron un poco de investigación y la respuesta fue no”, señaló entonces, aunque reconoció que existen registros de objetos en el cielo que en su momento no tenían una explicación clara.

Con información de AFP y Associated Press