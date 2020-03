Coronavirus: Por prevención, Uruguay reforzará los controles de sus fronteras

El presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou Fuente: Archivo

MONTEVIDEO.- Las autoridades uruguayas se disponen a anunciar controles en las fronteras, para prevenir problemas de contagio de coronavirus , pero no han considerado una acción más dura como cerrar los pasos fronterizos o la llegada de aviones a las terminales del país.

Uruguay es una excepción en la región frente a este drama sanitario , pero el gobierno de Luis Lacalle Pou es consciente de que está rodeado de países que sí registran casos del virus que hace temblar al mundo.

"Al momento no hay casos sospechosos en vigilancia en Uruguay", infirmó en la noche del jueves, el director general de Salud, Miguel Asqueta, quien insistió en el mensaje de precaución para toda la población.

Hasta ahora no se han suspendido los partidos de fútbol, ni el torneo de básquet pero se resolvió que sean sin público.

Y además, al caer la noche del jueves, el gobierno nacional salió a frenar un festival masivo de rock que organizaba la Intendencia de Montevideo para el sábado 14.

"Si algunos artistas cancelaron porque ellos no pueden venir es otro tema, pero Uruguay no cancela", había dicho la Directora de la División de Salud del gobierno de Montevideo, Analice Berón. Esa referencia era porque los músicos argentinos Wos y Nicki Nicole anunciaron que no participarán de esta edición del "Montevideo Rock".

Pero el presidente Lacalle Pou se reunió con su ministro de Salud, Daniel Salinas, y decidieron comunicar a la Intendencia que no permitían realizar ese festival.

La Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Interior, emitieron una comunicación sobre advertencias para viajante, en la que menciona que "ante la actual situación mundial de propagación del coronavirus (Covid-19), muchos gobiernos han adoptado medidas de restricción migratoria".

Lo que piden a los uruguayos que viajen es que, si tienen pasaporte local y extranjero, a la hora de viajar "lo hagan usando su pasaporte uruguayo". Y agrega: "Se sugiere también que los compatriotas estén atentos a las medidas que puedan afectarlos, ya que estas son dinámicas y cambiantes".

Todo eso es porque se ha descartado el cierre de fronteras, luego de que circularan versiones que indicaban que eso se analizaba. La confusión se generó porque el senador del partido de gobierno Juan Sartori planteó la conveniencia de "cancelar vuelos desde Europa" para blindar al país de eventual llegada de coronavirus. "El mundo actúa: vuelos y eventos cancelados, cuarentenas. Debemos tomar medidas en nuestro país", dijo el legislador nacionalista.

El gobierno estuvo considerando esta noche un esquema de controles en puestos de frontera, que se espera que sean anunciados este viernes. "El cierre de aeropuerto o de otras fronteras no estuvo ni está en el análisis", dijo a LA NACION una fuente de Casa de Gobierno luego de las reuniones interministeriales.