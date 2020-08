Usurpación: recuperó su casa cuando los okupas se fueron de vacaciones a Ibiza

Manuel aprovechó que los inquilinos ilegales se fueran de vacaciones para recuperar su propiedad Crédito: antena3.com

Un español tuvo que esperar seis años para recuperar su vivienda, que había sido usurpada por un matrimonio de okupas. Sin embargo, la forma en la que lo logró sorprendió a todos, dado que no se realizó por los canales institucionales. "La ley protege al que está ahí dentro", se lamentó el hombre, cuyo departamento está ubicado en la ciudad de Mataró, en Barcelona.

El dueño, identificado como Manuel, contó a Antena 3 Noticias, que aprovechó cuando los inquilinos ilegales se fueron de vacaciones a Ibiza. "No había nadie, subí y recuperé mi casa", indicó.

Los okupas vivían allí desde hacía seis años Crédito: antena3.com

Si bien en el momento de entrar sonó una alarma, Manuel no se sintió amenazado. "Yo no he coaccionado a nadie, yo he venido aquí, he picado (tocado la puerta) y como no había nadie me metí para dentro, igual que hacen ellos", comparó el dueño legal del inmueble.

La ingresar a su casa, Manuel advirtió la suciedad con la que convivía los ilegales. Las paredes tenían pintadas y había restos de comida. Incluso, trascendió que los okupas se habían adueñado de la terraza del edificio y que subalquilaban habitaciones. Para evitar que vuelvan a ingresar los usurpadores, el hombre debió tapiar la puerta de entrada.

La vivienda se hallaba sucia y tenía restos de comida Crédito: antena3.com

Los mismos vecinos del lugar se quejaban de los okupas, debido a los ruidos, amenazas y robos que sufrían por parte de ellos. La convivencia era tan insoportable, que una vecina debió mudarse luego de ser agredida por uno de los ilegales. "Era insoportable vivir allí y mis hijos no podían salir a la calle porque tenían miedo", observó una persona que se fue del edificio.

A pesar de tratarse de su propiedad y de ser el dueño legal, Manuel podría enfrentar cargos por delitos de coacciones y allanamiento de morada. Por el momento, las autoridades señalaron que existe "legislación que permite dar respuesta a los problemas de la 'okupación'".