Variante delta: el país de la UE en el que el virus avanza con mayor virulencia y alarma al bloque

LISBOA.- Portugal, que ya se vio muy afectado por la variante alfa del coronavirus a principios de año, se encuentra bajo la amenaza de la variante delta, que podría provocar una cuarta ola de contagios y restricciones.

Una docena de municipios, entre ellos Lisboa, no han aplicado la última fase de desconfinamiento que entró en vigor hace diez días y este fin de semana se prohibieron los viajes entre la región de Lisboa y el resto del país para evitar que la pandemia se extienda.

La variante delta, antes conocida como variante india y considerada más contagiosa que la alfa detectada en el Reino Unido, ya se ha convertido en predominante en la capital portuguesa y sus suburbios, donde representa más del 60% de los nuevos casos detectados, informó el domingo el Instituto Nacional de Salud (Insa).

”Estamos intentando retrasar su llegada a otras partes del país para que la gente pueda protegerse más mediante la vacunación”, reaccionó el lunes la ministra de Sanidad portuguesa, Marta Temido, admitiendo que “puede ser necesario” aplicar más restricciones. ”Tenemos que evaluar sobre la marcha y pedimos el apoyo de todos para, en la medida de lo posible, evitar medidas con consecuencias económicas y sociales muy graves”, añadió, mientras la mayoría de los países europeos siguen suavizando las restricciones contra el Covid-19.

La Plaza Comercio de Lisboa

Con un aumento del 54% en el número de nuevos casos diarios durante la última semana en comparación con los siete días anteriores, Portugal es el país de la Unión Europea (UE) en el que la epidemia avanza con mayor virulencia, con un promedio de 108,35 casos por millón de habitantes en los últimos siete días, según los datos de Our World in Data. En el continente solo lo supera Gran Bretaña, con 141,28.

En la media de los últimos siete días, los nuevos casos diarios superaron los 1100 en Portugal, frente a los poco más de 300 de hace seis semanas. Casi la mitad de los casi diez millones de portugueses han recibido una dosis de la vacuna contra el Covid-19 y algo más de una cuarta parte ya está totalmente vacunada.

Sin embargo, el número de personas hospitalizadas se ha duplicado en un mes, hasta alcanzar casi 450 pacientes.

Preocupada por el rebrote en Portugal, que se produjo luego de la final de la Champions League entre Chelsea y Manchester City, la canciller alemana, Angela Merkel, se manifestó este martes en contra de “los estadios llenos” y reclamó normas comunes en la Unión Europea (UE) para los desplazamientos de personas ante el peligroso avance de la contagiosa variante delta.

”Lamento que hasta ahora no hayamos alcanzado una actitud común de los Estados miembros respecto a las reglas de viaje”, declaró la jefa de gobierno en una rueda de prensa en Berlín junto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. ”Ahora tenemos esta situación en Portugal, quizá hubiéramos podido evitarla. Es por eso que debemos trabajar aún más”, añadió, en alusión a la preocupación del gobierno portugués por un repunte de casos de Covid-19. “No creo que sea bueno que haya estadios llenos”, agregó.

El pasado 29 de mayo, con el Estádio do Dragão en Oporto, lleno, el Manchester City FC y el Chelsea FC jugaron la final de la UEFA Champions League. A partir de esa fecha Portugal experimentó un ascenso en la curva de contagios con la peligrosa variante Delta. La semana pasada, el país registró el nivel de contagios diarios más alto desde febrero.

Angela Merkel, junto a la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen Michael Sohn - POOL AP

Mientras que varios países europeos pudieron suavizar las medidas sanitarias, Portugal tuvo que tomar medidas restrictivas prohibiendo las entradas y salidas durante el fin de semana en la región de Lisboa.

Pese a mostrarse escéptica acerca de que la UEFA decida actuar, manifestó su esperanza en que el organismo maneje la situación con responsabilidad. Debido al impacto de la variante delta del coronavirus en Reino Unido, desde hace días se discute el riesgo de celebrar los partidos de semifinales y la final en Londres, tal y como está previsto. Merkel recordó que, dado que el país británico es una zona con variantes del virus, cualquier persona que regrese a Alemania desde allí tendrá que pasar 14 días en cuarentena, con muy pocas excepciones.

”Hemos avanzado en los últimos meses”, matizó no obstante Merkel. “Pero no donde me gustaría que estuviera la Unión Europea”, apuntó, dos días antes de la cumbre europea que se celebrará el jueves y el viernes.

Cuestión de tiempo

Por su parte, Ursula von der Leyen consideró que solo es “una cuestión de tiempo” hasta que la variante delta se convierta en la dominante en el continente. ”Es importante continuar vacunando lo más rápidamente posible”, añadió.

Los países de la UE se pusieron de acuerdo para coordinar sus medidas y facilitar los viajes dentro del bloque comunitario durante el verano boreal, con la adopción de un certificado sanitario, pero prevén la posibilidad de reimponer restricciones en caso de emergencia.

A partir del 1 de julio, cualquier persona que cuente con un certificado sanitario europeo que atestigüe que ha sido vacunada, que posee un test negativo al coronavirus o que está inmunizada tras haberse contagiado, debería poder viajar dentro de la UE sin tener que realizarse test suplementarios o observar cuarentenas.

Agencias AFP y DPA

LA NACION