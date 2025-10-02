Qué pasó en el ataque a la sinagoga en Manchester durante Yom Kipur

En Manchester, un hombre perpetró un ataque contra feligreses reunidos en una sinagoga durante Yom Kipur. El incidente, que las autoridades investigan como un posible acto terrorista, dejó dos muertos y varios heridos. La policía abatió al atacante en el lugar.

¿Qué pasó en Manchester en una sinagoga?

El incidente tuvo lugar en la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park en Crumpsall. Según los primeros informes, un individuo embistió con un vehículo a los fieles y, luego, apuñaló a un hombre dentro del templo. Agentes policiales respondieron al ataque e hicieron varios disparos, abatiendo al presunto agresor.

Imagen del un sospechoso

Andy Burnham, alcalde del área metropolitana de Manchester, declaró: “Se cree que el agresor está muerto, aunque no está confirmado”. Agregaron que actualmente no se puede confirmar debido a cuestiones de seguridad relacionadas con objetos sospechosos que llevaba con él.

Según The Guardian, el cuerpo del sospechoso está en la escena, a la vez que los agentes intentan determinar si llevaba un artefacto explosivo en funcionamiento.

Asimismo, ese medio detalló que los oficiales analizan que el ataque fue ejecutado de manera solitaria por este hombre, aunque se investiga si recibió apoyos para la planificación. Tras lo ocurrido, se comenzó a analizar en Reino Unido si se eleva el nivel de amenaza terrorista.

Ataque en una sinagoga de Manchester durante Yom Kipur

En una serie de publicaciones en X, las autoridades de la región de Manchester señalaron que la Policía debió responder a un aviso en la Sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park en Crumpsall poco después de las 9.30 de la mañana. La persona que llamó dijo que había presenciado cómo un coche arremetía contra la gente y que un hombre había sido apuñalado. Minutos después, agentes armados hicieron varios disparos.

Testimonio de una vecina

Chava Lewin, una residente cercana a la sinagoga, relató a The Guardian lo que escuchó y compartió el testimonio de una testigo presencial: “Estaba afuera, escuché un estruendo y pensé que podrían ser fuegos artificiales. Mi esposo salió, volvió corriendo y dijo: ‘Hubo un ataque terrorista’”.

El ataque en la sinagoga de Manchester durante Yom Kipur generó consternación y llamados a la protección de la comunidad judía PAUL CURRIE - AFP

También relato que se encontró con una vecina: “Me dijo que estaba conduciendo, y que vio un coche que circulaba de manera errática y que chocó contra las puertas de la sinagoga. Ella pensó que tal vez la persona que manejaba había sufrido un infarto. Pero cuando salió del coche, empezó a apuñalar a cualquiera que estuviera cerca, fue hacia el guardia de seguridad y quiso entrar, aunque alguien bloqueó la puerta”.

Reacciones tras el ataque

El primer ministro británico, Keir Starmer, interrumpió su participación en la cumbre europea de Copenhague tras conocer el ataque. Manifestó en su cuenta de X: “Estoy horrorizado por el ataque a la sinagoga de Crumpsall. El hecho de que esto haya ocurrido en el día de Yom Kipur, el día más sagrado del calendario judío, hace que sea aún más horrible”.

Fieles judíos se reunieron en la sinagoga de Manchester para conmemorar Yom Kipur, antes del violento ataque PAUL CURRIE - AFP

Desde la embajada de Israel en Reino Unido emitieron un comunicado en el que condenaron el ataque en la sinagoga de Manchester, y dijeron que estaban en “estrecho contacto” con los miembros de la comunidad y que supervisaban los acontecimientos. “Que un acto de violencia de esta magnitud se perpetre en el día más sagrado del calendario judío, en un lugar de oración y comunidad, es aborrecible y profundamente angustioso”, refirieron desde la sede diplomática. Además, agradecieron a la Policía y exigieron: “La seguridad de las comunidades judías en el Reino Unido debe estar garantizada”.

La embajada de Israel en Reino Unido condenó el ataque a la Sinagoga (Fuente: @IsraelinUK)

El rey Carlos III también expresó su conmoción y tristeza por el “horrible” ataque, “especialmente en un día tan significativo para la comunidad judía”.

