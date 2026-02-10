Venecia: una lancha perdió el control, chocó contra dos góndolas y golpeó un edificio

Una escena de pánico y confusión se vivió en un canal de Venecia, Italia, cuando una lancha de pasajeros perdió el control, embistió a dos góndolas turísticas y golpeó el histórico edificio Fontego dei Tedeschi, muy cerca del emblemático Ponte di Rialto.

El incidente ocurrió alrededor de las 11 del domingo 8 de febrero, involucró a una lancha de la compañía de transporte Alilaguna que, por razones que aún se investigan, perdió el control. Testimonios y videos que se viralizaron en las redes sociales muestran cómo la embarcación avanzó sin control por el canal, y golpeó primero una góndola, provocó la caída al agua de sus ocupantes, antes de impactar contra otra embarcación tradicional y, finalmente, chocar una estructura.

Uno schianto sul ponte di Rialto, un motoscafo e due gondole semidistrutti e otto persone in acqua. Si è concluso senza vittime o feriti gravi ma solo molta paura e sommozzatori al lavoro per recuperare quanti fossero finiti fuori bordo un incidente in Canal Grande a Venezia. Il… pic.twitter.com/itqTzEqyVy — Repubblica (@repubblica) February 8, 2026

Según los primeros reportes, nueve personas cayeron al agua. No obstante, la mayoría de los involucrados no sufrió heridas graves.

De acuerdo a lo que publicó el medio italiano Corriere della Sierra, tres turistas peruanos y un gondoliero fueron sacados de las frías aguas del canal por los equipos de rescate sin necesidad de hospitalización.

Tras lo ocurrido, el fiscal de turno abrió una causa penal por naufragio negligente contra personas que no están identificadas. Luego está el asunto de los nueve heridos, que podrían considerar presentar una denuncia por daños.

El propio barco y las góndolas dañadas fueron secuestrados como parte de las diligencias judiciales y pericias técnicas, destinadas a determinar si se trató de un fallo mecánico o de una serie de errores humanos o estructurales.

Entre las primeras hipótesis que circulan figura la rotura de una pieza clave del sistema de transmisión, que podría haber dejado la lancha sin capacidad para cambiar de marcha o detenerse. Esta versión, no obstante, aún es analizada por los expertos.

Voceros de la empresa propietaria de la lancha señalaron que el piloto intentó en todo momento evitar el choque contra otras embarcaciones pero que la situación se descontroló en cuestión de segundos. El conductor también fue sometido a test de alcoholemia y análisis toxicológicos, conforme a los procedimientos habituales tras un incidente de este tipo.

“Parece que nadie resultó herido, eso es lo más importante”, comentó Fabio Sacco, presidente de la empresa Alilaguna. “Nuestro empleado, que se encontraba muy angustiado, fue trasladado al hospital para someterse a todas las pruebas necesarias, incluyendo pruebas de alcoholemia y drogas”.

Por otra parte, las góndolas sufrieron daños considerables, especialmente una que era nueva y llevaba apenas seis meses en el agua.

El denso tráfico en la zona de Rialto se convirtió en el foco de la controversia, agravada por la estrechez del puente y la curva inmediatamente posterior para quienes navegan hacia Piazzale Roma. Pero el comandante de policía, Marco Agostini, le restó a ese factor: "En este caso, el tráfico no tiene nada que ver. Fue un accidente e intentaremos comprender las razones. El domingo es el día con menos barcos, ya que hay muchos menos buques de carga".