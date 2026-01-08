Venezuela: Diosdado Cabello reapareció en su programa de televisión sin público e insultó a Milei

Sin su público de siempre y sin los aplausos, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, reapareció en su programa Con el mazo dando, que se emite por la televisión estatal venezolana, y aprovechó para insultar al presidente argentino Javier Milei. El funcionario chavista habló durante casi una hora y media cuatro días después de la operación de Estados Unidos que sacó al líder chavista Nicolás Maduro de Venezuela para que enfrente a la Justicia de Nueva York.

Cabello primero hizo una introducción para referirse a los muertos durante la madrugada del 3 de enero, en la que aviones estadounidenses efectuaron detonaciones en tres estados de Venezuela con el objetivo de capturar a Maduro en su residencia. Según Cabello, son 100 los fallecidos.

“100 personas. Jóvenes, muchachos, besando la vida. No tienen nada que ver, fueron asesinados. El Cartel de los Soles, hasta ayer la Justicia estadounidense dijo que eso no existía. Uno se pregunta qué harán los jalabolas [chupamedias] de siempre, presidentes como por ejemplo [Daniel] Noboa (de Ecuador), Milei y otros que sacaron una resolución condenando al cartel para señalarnos a nosotros”, dijo en referencia a distintos pronunciamientos de mandatarios que declararon al Cartel de los Soles como una organización terrorista. Tanto Milei como Noboa tienen un alineamiento con Trump.

Tras ello, aseguró que el objetivo de Estados Unidos, al mando de Donald Trump, no es ni la democracia ni combatir el terrorismo. “¿Derechos humanos? No, nada de eso. El tema es petróleo. El tema son nuestros recursos, que son de los venezolanos y las venezolanas. Y hoy lo declaran sin ningún tipo de tapujo, lo dicen claramente, no era el Cartel de los Soles", sumó.

Cabello reapareció el miércoles por la noche después de las 22 (hora argentina). Se puso una camisa negra como si su programa se tratase de un comunicado de emergencia y evitó los aplausos y la comedia, como estaba acostumbrado en los más de 500 episodios anteriores.

“Dan pena, mucha pena. Vergüenza deberían darles. La dignidad no se vende en la esquina”, cerró el funcionario en el set. El ministro es conocido por ser el más leal a Maduro. Con la vice Delcy Rodríguez nombrada como presidenta interina por la Constitución local, Cabello salió por estos días junto a los militares a las calles con el objetivo de “garantizar el orden”. Además, aseguró que Caracas está con “calma”.

En una histórica operación, el sábado 3 de enero Estados Unidos, tras muchas advertencias, capturó a Maduro y lo llevó ante la Justicia de Nueva York acusado entre otras cosas por narcoterrorismo. Luego, reconoció a Rodríguez como presidenta interina hasta que se logre una transición democrática, pero no se especificó cuánto durará el proceso.

Días más tarde esta semana, la Casa Blanca anunció que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de crudo al Estados Unidos. Además, en las últimas horas el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, dijo que Washington controlará las ventas de petróleo venezolano “indefinidamente”.

Al respecto Trump dijo que los barriles de petróleo venezolano “de alta calidad” serán enviados a puertos estadounidenses y vendidos a precio de mercado, lo que podría alcanzar un monto de más de 2000 millones de dólares a la cotización actual. No está claro si Delcy Rodríguez aceptó entregar este crudo, ni tampoco cómo funcionaría este plan ni en qué base legal se sustentaría.

Luego, Trump dio nuevas pistas sobre el acuerdo al anunciar que Venezuela comprará solo productos “made in USA” con el dinero del petróleo.

“Me acaban de informar que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo acuerdo petrolero. Estas compras incluirán, entre otras cosas, productos agrícolas estadounidenses, medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela”, escribió en su red social Truth. “En otras palabras, Venezuela se compromete a hacer negocios con Estados Unidos como su principal socio: una decisión acertada y muy beneficiosa para el pueblo venezolano y para Estados Unidos”, agregó.