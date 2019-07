El incidente ocurrió ayer en el estado de Táchira - Fuente: Twitter 00:33

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de julio de 2019 • 07:25

SAN CRISTÓBAL.- Ayer, en medio de una protesta por la falta de gas doméstico en una zona fronteriza de Venezuela, un adolescente de 16 años perdió la visión de sus dos ojos luego de que la Policía llegara al lugar y comenzara a reprimir con disparos a los manifestantes.

Los agentes tiraron más de 50 perdigones para amedrentar a las decenas de personas que se encontraban en la manifestación en Táriba, estado de Táchira, de acuerdo con lo publicado por el diario El Nacional. Entre ellas, estaba el joven Rufo Chacón.

El testimonio de la madre del joven - Fuente: Twitter 00:45

Video

Su madre, Adriana Parada, reclamó justicia por lo sucedido y destacó: "Le arruinaron la vida a mi hijo (...) Lo suyo eran las computadoras, allá está pidiendo morirse". "Mi hijo perdió los ojos solo por ayudarme a pedir el gas que necesitamos", lamentó entre sollozos.

Según la mujer, Chacón la ayudaba ayer a cargar una bombona de gas doméstico en medio de una protesta vecinal por la falta de suministro desde hace tres meses cuando policías los empujaron y le dispararon al joven en la cara.

"Nosotros no teníamos palos, no teníamos piedras, nada. Solo la bombona del gas. Allí el niño [Rufo Chacón] agarró la bombona para retroceder y me le dispararon en la cara", explicó. "Allí no había guarimberos [gente armada contra el chavismo] ni nada; estaba el pueblo en la calle exigiendo el gas. ¿Por qué nos disparan? ¿Por qué a mi hijo? Un niño que estudia, que es inteligente, que se iba a graduar de bachiller", añadió.

"Lo único que pido es justicia. No es que porque, como son policías, tienen privilegios y los meten solo dos o tres meses presos y ya. Quiero que esto vaya hasta las últimas consecuencias", exigió.

El joven fue trasladado a emergencia oftalmológica - Fuente: Twitter 00:28

Video

El adolescente llegó al centro de salud con 52 heridas por perdigón, o pequeñas esferas de plomo y plástico, varias en ambos glóbulos oculares y fue sometido a una intervención quirúrgica solo para reconstruir las cavidades, informó el médico Luis Ramírez, presidente de la Corporación de Salud de la entidad. "Lamentablemente perdió la vista de forma permanente", dijo.

Por su parte, el general Jesús Arteaga, director de la Policía del Táchira, dijo que dos comisarios policiales están detenidos. "Repudiamos este hecho de dos comisarios quienes le causaron las lesiones a este joven", agregó el oficial. Asimismo el fiscal general, Tarek Saab, escribió hoy en Twitter que la Fiscalía "garantiza que ambos funcionarios (identificados como Javier Useche Blanco y Henry Ramírez Hernández) serán severamente sancionados ante la violación de #DDHH".

"No nos acostumbraremos, no dejaremos de llamarlos asesinos", dijo el líder opositor Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela desde enero, cuando se declaró la última elección del chavista Nicolás Maduro como fraudulenta. El hecho se produce en medio de la conmoción causada por la muerte, el sábado, del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, detenido por su presunta vinculación en un plan para asesinar a Maduro.

En Venezuela, las fallas en el suministro de servicios básicos como agua, luz o gas se acentúan en zonas fronterizas y en los cruces hacia Colombia, a donde pasan a diario miles de personas huyendo de la crisis de hiperinflación y recesión que agobia a la población desde hace varios años.

En lo que va de 2019 la ONG Observatorio Venezolano de Conflictos (OVCS) "ha contabilizado 416 protestas solo por este servicio".

Agencias Reuters y AFP