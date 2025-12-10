Nobel de la Paz de María Corina Machado, en vivo: qué se sabe de la ceremonia en Oslo y la participación de Milei hoy

El Premio Nobel de la Paz se entrega este miércoles 10 de diciembre a las 7.00 hs (ET), esta fecha es elegida con motivo del aniversario del fallecimiento de Alfred Nobel, que enmarcó esa fecha desde 1901.

La ceremonia tendrá lugar en el Ayuntamiento de Oslo, Noruega, con más de 1000 invitados, entre los que se encuentran figuras de la familia real y representantes del gobierno.