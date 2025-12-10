Nobel de la Paz de María Corina Machado, en vivo: qué se sabe de la ceremonia en Oslo y la participación de Milei hoy
La líder opositora venezolana viajará a Noruega, pero no llegará a la ceremonia en la que le entregarán el premio; en su lugar se presentará su hija, Ana Corina Sosa; el presidente Javier Milei formará parte del evento; “Quiero agradecer por este inmenso reconocimiento”, dijo la homenajeada en un audio
Cómo ver la entrega del Premio Nobel de la Paz
El Premio Nobel de la Paz se entrega este miércoles 10 de diciembre a las 7.00 hs (ET), esta fecha es elegida con motivo del aniversario del fallecimiento de Alfred Nobel, que enmarcó esa fecha desde 1901.
La ceremonia tendrá lugar en el Ayuntamiento de Oslo, Noruega, con más de 1000 invitados, entre los que se encuentran figuras de la familia real y representantes del gobierno.
Ana Corina recibió el Premio Nobel de la Paz de su madre
Hace cuánto tiempo María Corina Machado está en la clandestinidad
La líder opositora se mantiene en la clandestinidad desde hace 11 meses, cuando tuvieron lugar los comicios en los que Nicolás Maduro resultó reelecto, un proceso cuestionado por la oposición y señalado por presuntas irregularidades.
Machado se ocultó y fue vista en público desde el 9 de enero, luego de ser brevemente detenida tras unirse a simpatizantes en una protesta en Caracas, la capital de Venezuela.
En fotos, así fue la presencia de Javier Milei en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en Oslo
Danny Ocean cantó en el Premio Nobel de la Paz de Maria Corina Machado
La llegada de Milei a la ceremonia de premiación
María Corina Machado envió un audio
En un breve audio, transmitido durante la ceremonia del Premio Nobel, María Corina Machado agradeció “por este inmenso reconocimiento” y destacó el esfuerzo de muchas personas para que ella pudiera “trasladarse a salvo” a Oslo, Noruega.
Antes de subirse al avión, ratificó que se trata de una distinción “para todos los venezolanos”.
El vínculo entre Milei y María Corina Machado
Milei siempre se mostró como un ferviente aliado de Machado. El año pasado, a dos días de las elecciones en el país, Machado tuvo una conversación telefónica con el mandatario, al cual le agradeció su apoyo y compromiso durante los meses previos. En ese entonces, Milei le había reafirmado su apoyo a la causa, a los valores democráticos y a la libertad.
En agosto la líder opositora agradeció al presidente argentino por haber declarado al Cártel de los Soles venezolano —vinculado con el régimen de Maduro— como organización terrorista, una decisión en línea con la iniciativa adoptada por Estados Unidos y otros países de la región.
A su vez, el jefe de Estado se sumó en octubre a las felicitaciones de varios líderes a Machado por el Nobel de la Paz. En un posteo de X destacó su “enorme lucha por la defensa valiente de la libertad y de la democracia” y su “inspiración” que “ilumina” al mundo “peleando contra la narcodictadura de Venezuela”.
Milei estará presente en la ceremonia
El presidente Javier Milei llegó este martes a Noruega para participar de la ceremonia que homenajeará a la dirigente venezolana.
En un video difundido en X por Comando Con Venezuela, la agrupación política opositora en el país caribeño, se lo ve llegar al Grand Hotel que es la sede anual de las ceremonias y banquetes de entrega de los Premios Nobel.
El mensaje de María Corina Machado al recibir el Nobel de la Paz 2025
Tras conocer la noticia, Machado compartió un mensaje a la comunidad venezolana en todo el mundo, a través de su perfil de Instagram. “Qué emoción, qué alegría y qué orgullo poder dirigirles estas palabras hoy, cuando tantos de nosotros nos encontramos en ciudades y países diferentes“, señaló la líder opositora al régimen de Maduro.
Y siguió: “Cada uno de ustedes es un manifiesto de libertad, elevando nuestra voz, la de esa Venezuela noble, digna, que nació para ser libre".
María Corina Machado fue elegida Premio Nobel de la Paz 2025
El Comité Noruego del Nobel anunció el viernes 10 de octubre el galardón para la líder opositora venezolana y ensalzó “su incansable labora en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela”.
Asimismo, la entidad destacó la “lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia” de Machado, enmarcada en las elecciones presidenciales que se celebraron en julio de 2024 y que fueron señaladas de fraude por parte de la administración federal.
