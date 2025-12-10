Imágenes sensibles: el video del terrible momento en que un turista cayó al vacío al intentar sacarse una selfie

Un hombre de 40 años sobrevivió el domingo a una caída de gran altura en la montaña Huaying, situada en la provincia de Sichuan, China. El accidente ocurrió cuando el visitante posaba para una fotografía en un borde no habilitado y la superficie rocosa colapsó repentinamente. El video del momento recorrió las plataformas digitales y expuso la maniobra riesgosa que culminó con el sujeto en el fondo de un barranco cubierto de vegetación.

El incidente del turista que cayó desde un acantilado en China

Los medios locales difundieron las imágenes del suceso. El registro visual muestra al individuo de pie sobre una formación de piedra angosta y elevada. El protagonista sostiene un teléfono celular en su mano derecha y busca el ángulo ideal para la captura, donde apoya los pies en dos puntos distintos de la ladera para mantener el equilibrio.

China: un turista cayó de un acantilado a 40 metros de altura mientras intentaba sacarse una selfie Captura de Pantalla

La estabilidad se rompe en segundos, cuando la roca situada debajo de su pie izquierdo se desprende de la estructura principal. El excursionista pierde el eje y se precipita de espaldas al vacío. La caída abarca una distancia aproximada de 40 metros.

Los riesgos del punto conocido como Blade Rock

Los aficionados al senderismo identificaron el lugar del siniestro como “Blade Rock”, un sitio que se destaca por su estrechez y su pendiente abrupta. Los portales informativos de China señalan el peligro que representa incluso para personas con experiencia en montaña. La formación se alza sobre un precipicio profundo y atrae a quienes buscan vistas panorámicas extremas.

Un turista cayó de un acantilado a 40 metros de altura cuando intentaba sacarse una foto

El sector no forma parte de los circuitos habilitados oficialmente para actividades recreativas, pero los senderistas suelen desviarse hacia estas áreas fuera de ruta. Las autoridades evalúan si la erosión natural y el paso frecuente de personas debilitaron la integridad de la roca en ese punto específico.

El testimonio de supervivencia del turista

El turista sobrevivió al impacto y comunicó su estado poco después. Utilizó la plataforma WeChat para informar sobre su situación y relató que rodó unos 15 metros ladera abajo tras el desprendimiento inicial antes de detener su marcha.

El testimonio del turista en China que cayó de un acantilado

El hombre compartió fotografías del incidente y de las lesiones sufridas en su perfil digital. “Los dioses de la montaña me bendijeron. Me caí de un acantilado de 40 metros y pensé que iba a morir. Es una suerte estar vivo. Viviré bien”, escribió en la publicación.

Diagnóstico médico y advertencias oficiales

El sobreviviente ofreció una entrevista el lunes para reconstruir la secuencia. Aseguró que transitó ese sendero en oportunidades anteriores. Incluso mencionó la existencia de imágenes previas tomadas desde ese mismo saliente rocoso sin inconvenientes.

El paciente permanece internado con un esguince leve de espalda que requiere reposo. Afirmó encontrarse “físicamente bien” a pesar de la magnitud del golpe. Atribuyó el accidente al momento en que la roca cedió bajo su peso durante la preparación de la selfie.

Los funcionarios recordaron la importancia de respetar las normas de seguridad. La montaña Huaying cuenta con múltiples rutas señalizadas que conforman el atractivo turístico oficial.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.