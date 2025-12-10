El audio de María Corina Machado antes de viajar a Noruega: “Es un premio para todos los venezolanos”

Durante la ceremonia en la que le entregaron el Premio Nobel de la Paz, galardón con el que el Comité Noruego la reconoció por su “incansable esfuerzo”, la líder opositora venezolana María Corina Machado expresó en un mensaje de audio estar agradecida por “este inmenso reconocimiento” y destacó en paralelo el compromiso de muchas personas para garantizar su traslado a salvo a Oslo, Noruega. “Es un premio para todos los venezolanos”, ratificó.

En otro fragmento del audio, Machado expresó que apenas llegue a Noruega “podrá abrazar a sus hijos”, a quienes -recordó- no ve desde hace dos años. “Podré abrazarlos a ellos y a tantos venezolanos, noruegos que conozco y que comparten nuestra lucha y pelea”, dijo.

El audio de Maria Corina Machado

Machado se dirige a Oslo, pero no llega a la ceremonia de premiación. En su lugar se presentó su hija, Ana Corina Sosa, quien fue acompañada del excandidato presidencial Edmundo González, entre otros representantes de la oposición venezolana.

“La opositora venezolana Corina Machado viajará a Oslo, pero no podrá llegar a la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz ni al resto de actos previstos este miércoles“, había anticipado el Instituto Nobel en un comunicado. “Aunque no podrá llegar a la ceremonia ni a los actos de hoy, nos alegra profundamente confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo”, agregó. El portavoz del instituto, Erik Aasheim, detalló que “no se sabe cuándo” llegará a la capital noruega.

Ana Corina Sosa, la hija de la líder venezolana FREDERICK FLORIN - AFP

La líder opositora se mantiene en la clandestinidad desde hace 11 meses, cuando tuvieron lugar los comicios en los que Nicolás Maduro resultó reelecto, un proceso cuestionado por la oposición y señalado por presuntas irregularidades. Machado se ocultó y fue vista en público desde el 9 de enero, luego de ser brevemente detenida tras unirse a simpatizantes en una protesta en Caracas, la capital de Venezuela.