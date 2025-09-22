Video: así fue el ataque de Ucrania a aviones anfibios rusos en Crimea

La Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania (HUR) comunicó este lunes la destrucción de dos aviones anfibios rusos y otros activos militares en Crimea. La operación, ejecutada el domingo por una unidad especial con drones, constituye el primer ataque de su tipo en la historia del conflicto, que comenzó con la invasión a gran escala en 2022.

Qué muestra el video del ataque ucraniano a aviones rusos

La inteligencia ucraniana difundió la información a través de su canal oficial en la plataforma Telegram. El ataque del 21 de septiembre lo ejecutó la unidad especial Prymary, conocida como “los fantasmas”. Este grupo es responsable de varias operaciones exitosas con drones contra activos militares de Rusia.

Un video publicado por la agencia muestra imágenes infrarrojas de la ofensiva. La edición del material presenta gráficos al estilo de los videojuegos y música dramática.

La unidad especial Prymary, conocida como “los fantasmas”, ejecutó la operación Maxar Technologies

Una de las secuencias, en blanco y negro, exhibe un avión en la mira de un dron momentos antes del impacto. El equipo de verificación geolocalizó el material en un aeródromo cercano a Sebastopol, en Crimea, tras el análisis del patrón de pistas y edificios. Búsquedas inversas de imágenes confirmaron la reciente publicación de las grabaciones, sin registros previos en internet.

La operación destruyó dos aviones Be-12 Chayka, de diseño soviético. “Este es el primer ataque contra un Be-12 en la historia”, afirmó la dirección de inteligencia ucraniana, aunque medios internacionales como el Kyiv Independent no pudieron verificar de manera independiente estas afirmaciones.

Cuál es la importancia estratégica de los aviones Be-12

Los Be-12 Chayka, con la denominación “Mail” según la OTAN, son aeronaves anfibias antisubmarinos, cuyo diseño les permite el despegue tanto en tierra como en agua. Su uso histórico incluye la detección y el ataque de submarinos, además de la realización de patrullas marítimas.

El material fue geolocalizado en un aeródromo cercano a Sebastopol, en Crimea captura | Ejército de Ucrania

Alexander Lord, de la consultora de seguridad Sibylline, comentó a la BBC que estos aviones cumplen un papel importante en la realización de patrullas marítimas y en la protección de la Flota del Mar Negro de Rusia.

El Ministerio de Defensa del Reino Unido considera al Be-12 un “activo clave de Rusia” en las patrullas aéreas que operan desde bases en la Crimea ocupada. Mike Plunkett, experto naval de la compañía de inteligencia de defensa Janes, señaló dos posibilidades. “Es posible que esto haya sido simplemente un objetivo de oportunidad, o que Ucrania intente degradar las capacidades de vigilancia marítima de Rusia antes de una operación específica”.

Por qué Crimea es un objetivo frecuente para Ucrania

Este ataque se suma a una serie de operaciones ucranianas en la península. Un día antes, drones ucranianos atacaron el complejo turístico Sanatorio Foros. La instalación se ubica cerca de cuatro residencias de verano estatales rusas.

En junio de 2025, el SBU atacó el estratégico Puente de Kerch HANDOUT� - UKRAINIAN SECURITY SERVICE�

El ataque causó daños materiales, al menos tres muertos y 16 heridos, según autoridades locales instaladas por Rusia. El Ministerio ruso de Defensa negó la existencia de instalaciones militares en ese lugar.

En junio de 2025, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ejecutó una ofensiva contra el Puente de Kerch. Esta estructura conecta Rusia con la Crimea anexionada y es una vía estratégica para los suministros militares. La operación consistió en la colocación de minas en los pilares del puente. Crimea concentra varias instalaciones militares estratégicas y residencias de la élite política rusa.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.