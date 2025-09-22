Ucrania celebra un “golpe histórico” contra aviones anfibios rusos en Crimea

KIEV.- Ucrania anunció este lunes que, por primera vez en la historia, sus fuerzas atacaron aviones anfibios rusos en Crimea, una península ocupada ilegalmente por Rusia desde 2014.

La información fue difundida por la Dirección Principal de Inteligencia de Ucrania (HUR) a través de su canal oficial de Telegram y detalló que los ataques fueron llevados a cabo por la unidad especial Prymary, conocida como “los fantasmas”, responsable de varias operaciones exitosas con drones contra activos militares rusos durante la guerra a gran escala iniciada en 2022.

El ataque, realizado el 21 de septiembre, destruyó dos aviones Be-12 Chayka —conocido como “Mail”, según la denominación de la OTAN—, aviones anfibios antisubmarinos de diseño soviético capaces de despegar tanto en tierra como en agua, utilizados históricamente para detectar y atacar submarinos y realizar patrullas marítimas. Además, el operativo alcanzó supuestamente tres helicópteros rusos Mi-8 y una estación de radar en Crimea.

Ucrania destruyó dos aviones anfibios rusos

“Este es el primer ataque contra un Be-12 en la historia”, afirmó la dirección principal de Inteligencia ucraniana en su comunicado. Aunque la agencia ucraniana asegura la efectividad del ataque, medios internacionales como el Kyiv Independent señalaron que no pudieron verificar de manera independiente estas afirmaciones.

El video publicado en Telegram muestra imágenes infrarrojas de los ataques y fue editado con gráficos al estilo de videojuegos, acompañado de música dramática de fondo. Una de las tomas, en blanco y negro, exhibe un avión en la mira de un dron antes de ser alcanzado. Tras analizar el patrón de pistas y edificios, el equipo de verificación logró geolocalizar el material en un aeródromo cercano a Sebastopol, en Crimea. Búsquedas inversas de imágenes indicaron que las grabaciones fueron subidas recientemente, ya que no existían registros previos en internet.

“Si bien son aviones antiguos y concebidos para una era distinta de la guerra naval, los Be-12 probablemente hayan cumplido un papel importante en la realización de patrullas marítimas y en la protección de la Flota del Mar Negro de Rusia frente a vehículos de superficie no tripulados y drones marítimos ucranianos”, comentó Alexander Lord, de la consultora de seguridad Sibylline, a la BBC.

Según el Ministerio de Defensa del Reino Unido, el Be-12 sigue siendo un “activo clave de Rusia” en las patrullas aéreas que “salen de bases en la Crimea ocupada”.

“Es posible que esto haya sido simplemente un objetivo de oportunidad, o que Ucrania esté intentando degradar las capacidades de vigilancia marítima de Rusia antes de una operación específica”, señaló Mike Plunkett, experto naval de la compañía de inteligencia de defensa Janes.

El foco en Crimea

Ucrania atacó el puente de Crimea, el 3 de junio de 2025 captura | Ejército de Ucrania

Este ataque se suma a una serie de operaciones ucranianas en la península ocupada.

Un día antes, drones ucranianos atacaron el complejo turístico Sanatorio Foros, ubicado cerca de cuatro residencias de verano estatales rusas, causando daños materiales y al menos tres muertos y 16 heridos, según autoridades locales instaladas por Rusia. Aunque se presume que el objetivo eran activos militares, algunas fuentes señalaron que en el resort se encontraban huéspedes “muy importantes” durante la operación.

Por su parte, el Ministerio ruso de Defensa negó que haya instalaciones militares allí.

En junio de 2025, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) ejecutó un ataque sorpresa contra el Puente de Kerch, que conecta Rusia con Crimea anexionada, dañando una vía estratégica para los suministros militares rusos. La operación, planificada durante varios meses, consistió en minar los pilares del puente, y el primer artefacto explosivo se activó a las 4.44, hora local, sin causar víctimas civiles.

Crimea ha sido un objetivo frecuente de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en 2022, con ataques previos contra infraestructura naval, ferroviaria y sistemas de radar de defensa aérea.

La península, ocupada ilegalmente por Rusia, concentra varias instalaciones militares estratégicas y residencias de la élite política rusa, incluyendo algunas bajo control del presidente Vladimir Putin, según investigaciones de medios locales.

Otros ataques

Familiares lloran junto a un cadáver tras un ataque ruso en Zaporiyia, Ucrania, el lunes 22 de septiembre de 2025 Kateryna Klochko� - AP�

Además de los ataques en Crimea, las fuerzas rusas atacaron algunas regiones de Ucrania. En Zaporiyia, al sureste del país, bombardeos rusos destruyeron edificios residenciales e industriales y causaron la muerte de al menos tres personas y heridas en otras dos personas. También se registraron daños en 15 edificios de apartamentos, 10 casas y varias instalaciones no residenciales, informó el jefe de la Administración Militar local, Iván Fedorov.

El ataque comenzó alrededor de las 4.20 de la mañana y duró unos 40 minutos. Se atacaron edificios residenciales, centros comerciales, un estacionamiento e “infraestructura crítica”, indicó Fedorov. “Ninguno de los sitios tenía nada que ver con infraestructura militar”, agregó.

A su vez, se reportaron ataques en la ciudad de Sumy y la región de Kiev, con un total de ocho muertos y 21 heridos en las últimas 24 horas.

La defensa aérea ucraniana informó que durante la noche anterior derribó 132 de los 141 drones lanzados por Rusia, evidenciando la persistente presión aérea sobre el territorio ucraniano.

Por otro lado, en la región fronteriza de Belgorod en Rusia, tres personas murieron y otras diez resultaron heridas por ataques de drones ucranianos el domingo, según el gobernador regional, Vyacheslav Gladkov.

El Ministerio de Defensa dijo que 114 drones ucranianos fueron derribados la madrugada del lunes en varias regiones rusas.

Agencias AP y AFP