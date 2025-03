Video | Brasil: atropelló a un adolescente de 14 años por pelearse con su hijo

Un hombre de 44 años fue detenido por intento de homicidio tras atropellar a un adolescente de 14 años que supuestamente se había peleado con su hijo, también de la misma edad, en una escuela de San Pablo, en Brasil.

El violento episodio desatado el martes pasado quedó registrado por unas cámaras de seguridad ubicadas en el lugar. En las imágenes, es posible observar que un adolescente caminaba por la calle junto a su hermana, cuando el conductor se acercó y lo golpeó en la espalda con el auto. Tras el impacto, el menor cayó instantáneamente a la calle.

En el video también puede verse como el hombre se baja del auto con su hijo y dice: “¿Por qué lo golpeaste? Mira cómo está”. Según publicó el sitio brasileño G1, el padre se refería a un altercado que los dos menores habrían tenido a metros de la escuela municipal de Vila Prudente, de San Pablo, en Brasil

El hombre luego continuó diciendo que había agredido a su hijo, mostrando su rodilla herida, y dijo que iba a ir a la escuela para esperar a su padre. El adolescente, todavía en la calle y quejándose de dolor, siguió afirmando que no había agredido a su compañero. “Yo no le pegué. Él también me insulta”, replicó luego el menor.

Tras ello, el padre y los adolescentes se trasladaron a la escuela donde continuó el tenso ida y vuelta. Según se precisó, la pelea comenzó a escalar y un auxiliar del colegio decidió dar aviso a las autoridades. Tras ello, la policía llegó al lugar y trasladó al hombre y los dos menores a la comisaría.

Una vez allí, el hijo del hombre que atropelló al adolescente confirmó que llama a su compañero de colegio “Corea” y que “nunca pensó que fuera malo”. Además, reveló que el día de la pelea le había arrojado al otro menor papel mojado y que este salió corriendo.

Al intentar perseguirlo, el menor afirmó que terminó cayendo por las escaleras de una plaza frente al colegio y fue allí donde se lastimó la rodilla. En tanto, el adolescente intentó minimizar la reacción posterior de su padre y dijo que cometió un error al intentar acortar la distancia con el auto y golpeó el espejo retrovisor contra su compañero de colegio.

Según se informó, la Policía solicitó una serie de pericias luego envió al hombre a una audiencia de custodia. Finalmente fue liberado tras pagar la fianza, según lo determinó el Tribunal.

LA NACION