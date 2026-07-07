Explotaron dos bombas cerca del hotel donde se aloja Emmanuel Macron en su visita a Siria

DAMASCO.— Dos bombas explotaron este martes en una zona céntrica de Damasco, la capital de Siria, durante el segundo día de visita del presidente francés Emmanuel Macron al país.

El mandatario ya había salido de su hotel, por lo que se encuentra sano y salvo y pudo seguir con su visita, tal como indicó rápidamente el Palacio de Elíseo. El Ministerio del Interior sirio informó que 18 personas, entre ellas cuatro policías, resultaron heridas tras la explosión de dos bombas “caseras”, colocadas en un vehículo situado cerca del hotel Four Seasons y en un contenedor de basura, a unos 200 metros de distancia.

Dos atentados sacuden Damasco durante la visita de Macron a Siria

Los artefactos estallaron “mientras se realizaban los preparativos” para desmantelarlos, precisó la cartera. “Vi a tres agentes de tráfico heridos en el suelo, antes de que se evacuara la zona y se cortaran las calles que conducen a ella”, declaró Hamam Hammoud, empleado de una casa de cambio.

Macron había abandonado ya su hotel para reunirse con su homólogo sirio, Ahmed al Sharaa, en el palacio presidencial. El convoy francés no escuchó las explosiones, según dos periodistas que viajaban junto a la delegación.

Emmanuel Macron estaba dentro del palacio presidencial cuando se produjeron las explosiones

Más temprano, el mandatario sirio había mantenido un encuentro con representantes de la sociedad civil en el establecimiento hotelero.

Testigos vieron ventanas del Ministerio de Turismo, que se encuentra frente al lujoso hotel Four Seasons, destrozadas por las explosiones, así como restos de sangre y de fragmentos metálicos en las inmediaciones.

Explosiones en Damasco dejan 18 heridos durante la visita de Macron a Siria

Un importante dispositivo de seguridad fue desplegado en el lugar, al que también acudieron ambulancias.

“Nada podrá sofocar la aspiración de las sirias y los sirios a vivir en una Siria plenamente soberana, segura, pluralista y unida. Esta mañana encontré a Siria en toda su diversidad. Vi la dignidad, el coraje y la determinación. Mi visita continúa”, escribió Macron más tarde en su cuenta de X.

El mensaje de Macron tras las explosiones

El incidente ocurrió durante el segundo y último día de la visita de Macron a Siria, primer dirigente de una potencia occidental en ir al país tras la caída de Bashar al–Assad y la toma del poder por parte de una coalición de islamistas en diciembre de 2024.

El viaje de Macron se produce días después de que 10 personas fueran asesinadas el jueves en un atentado con bomba contra un café del centro de Damasco. El país atraviesa un frágil proceso de pacificación tras más de 13 años de guerra civil.

El presidente francés tenía previsto debatir con Al Sharaa -que de joven fue yihadista en Irak y Siria- sobre la reconstrucción del país, y reiterar su mensaje sobre la “unidad” y la “pluralidad” de Siria.

Varios dirigentes de empresas francesas integran su comitiva, entre ellos el presidente ejecutivo de Total Energies, Patrick Pouyanné, quien afirmó este martes que Siria podría convertirse en un “país de tránsito importante para el petróleo que llega desde Irak hacia el Mediterráneo” y ofrecer “rutas alternativas” al estrecho de Ormuz, foco de tensiones por el conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán.

En la misma línea se manifestó Al Sharaa, quien destacó la “importancia de la geografía siria” como posible alternativa a ese paso marítimo fundamental para el tránsito de hidrocarburos, y que quedó prácticamente cerrado durante la guerra entre Irán y Estados Unidos.

“Siria hoy ha recuperado su papel vital como enlace indispensable en el mercado global de corredores, y queremos que Francia sea nuestro socio principal en este camino”, afirmó el dirigente islamista en un foro económico con su par francés y representantes de ambos países.

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Agencias AFP y AP.