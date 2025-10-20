Video: el increíble accidente de un avión de carga que se salió de la pista y cayó al mar

En la madrugada de este lunes, un Boeing 747 de carga, arrendado con tripulación y operado por ACT Airlines, se salió de la pista cuando aterrizaba en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong. La aeronave provenía de Dubai y por el trágico accidente murieron dos personas. “Se desvió de la pista norte después de aterrizar y se precipitó al mar”, comunicó el Departamento de Aviación Civil del país asiático.

Hong Kong: un avion de carga termino en el mar

Según informaron las autoridades, las personas que perdieron la vida iban en un vehículo terrestre del aeropuerto, que colisionó contra el avión y que también terminó en el agua. Una grabación de la torre de control reflejó que el piloto del Boeing confirmó los planes de aterrizar en la pista 07L, donde ocurrió el accidente, pero no informó ningún problema técnico en ese registro.

“No recibimos ningún mensaje solicitando ayuda del piloto”, indicó Man Ka-chai, investigador jefe de accidentes y seguridad de la Autoridad de Investigación de Accidentes Aéreos de Hong Kong.

En la reconstrucción de la tragedia, los investigadores explicaron que el vehículo de seguridad estaba a cargo de patrullar la pista norte a lo largo de una carretera que se encontraba fuera de la valla de la pista. Operaba en su zona habitual y “definitivamente no invadió la pista”, subrayó Steven Yiu, director ejecutivo de operaciones aeroportuarias de Hong Kong.

Los medios locales de Hong Kong mostraron la aeronave parcialmente sumergida justo al borde del malecón del aeropuerto. La parte delantera y la cabina del avión eran visibles por encima del agua, pero la cola parecía haberse desprendido. Dos barcos con rescatistas a bordo fueron detectados cerca de la aeronave siniestrada.

Así quedó el avión luego del accidente

Destruida, así quedó la parte delantera del Boeing tras el accidente en Hong Kong

Oficiales aeroportuarios auxilian al Boeing tras el accidente en Hong Kong