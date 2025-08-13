LA NACION

Video: el momento en el que un meteorito de 4.560 millones de años choca contra una vivienda

El hecho ocurrió en Georgia, Estados Unidos, a plena luz del día; la caída solo provocó daños materiales

La caída de un meteorito en Georgia, EE.UU.
El sábado por la mañana un meteorito impactó sobre una vivienda en Georgia, estado ubicado al sureste de Estados Unidos. El hecho se produjo a plena luz del día y solo provocó daños materiales. Vecinos del barrio donde cayó el meteorito aseguraron que “se escuchó como si fuera un disparo”.

La caida de un meteorito en Georgia, EE.UU.
A partir de los análisis de microscopía óptica y electrónica, se determinó que el meteorito es parte de la categoría condrita ordinaria de bajo contenido metálico, es decir, que se formó hace 4.560 millones años en presencia de oxígeno. Esta edad lo ubica como una formación 20 millones de años más antigua que la propia Tierra.

Además de provocar daños en la vivienda también trajo consigo una considerable cantidad de residuos espaciales. Las autoridades manifestaron que su origen pudo haber sido un cinturón de asteroides ubicado entre los planetas Marte y Júpiter.

