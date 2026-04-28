Video: apareció un bólido en el cielo del AMBA

Un meteoroide de gran tamaño atravesó la atmósfera el lunes alrededor de las 22.50 y generó una estela luminosa que sorprendió a los vecinos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Esta clase de objeto celestial, conocido como bólido, se ve como una “bola de fuego” porque avanza a gran velocidad y se desintegra en el aire.

Vecinos de distintas localidades reportaron una luz moviéndose a gran velocidad, que iluminó el cielo por algunos segundos. Su visibilidad resultó mayor en el área metropolitana de Buenos Aires y en Montevideo, Uruguay. El evento presentó un brillo incluso en sectores urbanos con alta contaminación lumínica, lo que es poco frecuente.

La "bola de fuego" se vio ayer por la noche en el cielo bonaerense

Distintos usuarios en redes sociales difundieron videos que mostraron la trayectoria del objeto y se volvieron virales. Según informaron los principales medios uruguayos, como El Observador, el fenómeno tuvo la misma intensidad en el país vecino, principalmente en su extremo sur.

El medio local SM Noticias informó que el bólido se vio también desde distintos puntos de la Argentina, como la costa bonaerense.

Las características de un bólido

Los bólidos son una categoría particular de meteoros, que cuenta con brillo significativamente mayor al promedio. Estos se originan cuando un desprendimiento de roca o metal del espacio entra en contacto con la atmósfera a velocidades que superan los 40.000 kilómetros por hora.

Estos casos se distinguen de los meteoros convencionales por su capacidad de fragmentación: durante el recorrido, la presión y el calor pueden causar divisiones en piezas más pequeñas o incluso explosiones.

Los destellos irregulares que se pueden ver en su recorrido sugieren este proceso de desintegración antes de alcanzar la superficie, en lo que se conoce como estallidos sónicos. Por esta disolución, el hecho terminó sin reportes de daños materiales en las zonas donde se registró el avistamiento.

El bólido iluminó el cielo en Buenos Aires

La fricción con el aire aumenta la temperatura del elemento y produce esa luminosidad que lo hace atractivo para quienes lo observan desde la Tierra. En algunas ocasiones aisladas, partes del objeto resisten el ingreso y logran tocar tierra, momento en el que reciben el nombre de meteoritos.

El último fenómeno astronómico en el país

El miércoles 22 de abril, el país registró una lluvia de meteoros Líridas que se originó en el paso de partículas del cometa C/1861 G1 Thatcher por la atmósfera terrestre. Especialistas del Planetario Galileo Galilei informaron que su visibilidad fue parcial y favoreció principalmente al norte del territorio nacional.

En la ciudad de Buenos Aires, su observación fue escasa, aunque tuvo un momento de visibilidad entre las 4 y las 4.30. Quienes quisieron presenciar el evento tuvieron que alejarse de la contaminación lumínica y mirar hacia el punto cardinal norte.