Un meteorito aterrizó en la Tierra y perforó el techo de una vivienda en Alemania

Un fenómeno astronómico inusual captó la atención de gran parte de Europa occidental durante la noche del domingo 8 de marzo, donde una bola de fuego de gran luminosidad atravesó el cielo y, tras desintegrarse parcialmente en la atmósfera, varios fragmentos impactaron en el estado alemán de Renania-Palatinado. El suceso, que provocó múltiples llamados a los servicios de emergencia, tuvo su punto más crítico en la ciudad de Coblenza, donde una roca espacial logró perforar el techo de una vivienda particular.

La Organización Internacional de Meteoros (IMO por sus siglas en inglés) registró más de 2800 avistamientos del objeto, que pudo ser divisado desde Francia, Bélgica y los Países Bajos, además de diversos puntos de Alemania. De acuerdo con el reporte de la cadena Space, la caída del material provocó daños materiales en varios edificios, aunque no se reportaron víctimas. En el distrito de Güls, en Coblenza, el fragmento de mayor tamaño dejó un agujero de dimensiones similares a una pelota de fútbol al impactar directamente en el dormitorio de una casa.

La imagen con el pedazo de meteorito fue compartida en las redes de la IMO poco después del impacto Organización Internacional de Meteoros

Benjamin Marx, jefe del Departamento de Bomberos de Coblenza, confirmó los hechos a la prensa local: “Se ha corroborado el paso de un meteorito sobre Renania-Palatinado, que posteriormente se fragmentó. Se produjeron varios impactos, incluido uno en un edificio de viviendas”. Según el funcionario, el impacto tuvo tal fuerza que los restos del meteorito penetraron hasta el interior del dormitorio, afortunadamente sin causar lesiones a los residentes, quienes se encontraban en otras dependencias del inmueble al momento del suceso.

El paso de este cuerpo celeste fue descrito por los testigos como una estela brillante acompañada de estruendos, los cuales se generaron por la presión aerodinámica durante su entrada en la atmósfera. Un usuario en la red social X resumió la experiencia de la siguiente manera: “Un meteorito se desintegró ante mis ojos”. A su vez, agregó una imagen de la estela de humo blanco que quedó suspendida en el cielo. La confusión inicial fue notoria, ya que, según el medio alemán Bild, numerosos ciudadanos alertaron a las fuerzas de seguridad al temer que se tratara de un accidente aéreo o la caída de residuos espaciales. En Osnabrück, la policía local recibió múltiples llamados de emergencia similares que fueron descartados tras las investigaciones iniciales.

El meteorito se pudo observar desde distintos puntos de Alemania

Este tipo de eventos, aunque generan gran asombro por su visibilidad y los daños que pueden ocasionar, ocurren con relativa frecuencia a escala global. Según estimaciones de la Organización Internacional de Meteoros, cerca de 10.000 meteoritos impactan en la superficie terrestre anualmente. Sin embargo, la vasta mayoría cae en los océanos o en zonas despobladas, lo que dificulta su hallazgo. En el caso de Alemania, la rápida recuperación de los fragmentos en Coblenza facilitará que los científicos analicen su composición química y determinen su procedencia exacta dentro del sistema solar.

Expertos citados por el portal The Watchers recordaron que Alemania ya registró caídas de meteoritos similares anteriormente, donde se destaca el ejemplar de 2023 en Schleswig-Holstein, que también atravesó un techo. Actualmente, el análisis de laboratorio de los restos hallados en Coblenza está en marcha, y se espera que los resultados brinden información inédita sobre la naturaleza de este visitante espacial. Mientras tanto, las autoridades locales evalúan la extensión total de los daños en las propiedades afectadas por la caída de los escombros cósmicos.