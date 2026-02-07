Un asteroide amenaza la Luna con un impacto histórico y visible desde la Tierra

Un asteroide del tamaño de un edificio, conocido como 2024 YR4, podría estar en curso de colisión con la Luna, lo que promete ser un espectáculo celeste inigualable. A la vez, su impacto generaría desafíos significativos para la infraestructura espacial terrestre. El objeto, de 60 metros de ancho, captó la atención de la comunidad científica por la magnitud potencial de su impacto.

Investigadores de la Universidad de California en Santa Cruz calcularon que la probabilidad de que el 2024 YR4 colisione con la Luna es del 4,3%. Si este evento se materializa, lo haría el 22 de diciembre de 2032, cerca del cráter Tycho, lo que liberaría una energía comparable a la detonación de 6,5 millones de toneladas de dinamita. Las simulaciones, también analizadas por equipos de la Universidad de Western Ontario, predicen la formación de un nuevo cráter de aproximadamente un kilómetro de diámetro y 150 metros de profundidad, un evento poco común que, en escala geológica, ocurre cada 5000 años.

La colisión generaría un destello luminoso visible a simple vista desde la Tierra, comparable a un planeta brillante en el cielo nocturno y que podría mantenerse durante varios minutos. Además del brillo inicial, se espera un resplandor infrarrojo prolongado mientras la roca fundida se enfría desde temperaturas cercanas a los 2000 grados Kelvin. Las ondas sísmicas resultantes podrían alcanzar una magnitud de 5.0, lo que sacudirá a la Luna de una manera nunca antes registrada, de acuerdo con los estudios de los expertos.

El telescopio espacial capturó imágenes del asteroide 2024 YR4 que indican que tiene el tamaño aproximado de un edificio de 15 pisos Foto NASA, ESA, CSA, STScI, Andy Rivkin (APL)

Pero el fenómeno no se limitaría al espectáculo lunar, sino que el impacto podría tener serias implicancias para la órbita terrestre. Se estima que hasta 100 millones de kilogramos de escombros lunares serían expulsados al espacio. Parte de este material podría escapar de la gravedad de la Luna y llegar a la Tierra entre dos y ocho días después del impacto. Esto generaría una “tormenta de meteoros” de hasta 100.000 fragmentos por hora, lo que representa un riesgo considerable para los satélites de comunicación, observación y navegación que orbitan nuestro planeta, advirtieron investigadores como Brent Barbee, ingeniero aeroespacial de la NASA.

De hecho, la publicación especializada detalla que hay una probabilidad del 1% de que el asteroide impacte la Luna en una ubicación que favorezca la entrega de al menos el 10% del material eyectado a la Tierra. Si esto ocurre, el flujo de partículas de 0,1 a 10 milímetros de tamaño en el espacio cercano a la Tierra podría ser entre 10 y 1000 veces mayor que el flujo de meteoroides de fondo, equivalente a una exposición de años en el espacio concentrada en apenas unos días. Este incremento drástico pondría en riesgo a las vastas constelaciones de satélites, con una superficie transversal combinada que se estima en el orden de los 10 millones de metros cuadrados para 2032, lo que podría resultar en miles o decenas de miles de impactos de fragmentos milimétricos, aunque no necesariamente de gravedad para terminar con la misión de todos los dispositivos.

La cantidad masiva de escombros lunares podría afectar las comunicaciones en la Tierra NASA

Adicionalmente, existe la posibilidad de que hasta 400 kilogramos de meteoritos lunares caigan en regiones de Sudamérica, el norte de África y la península arábiga. Algunas rocas incluso podrían quedar atrapadas en la órbita terrestre como miniasteroides y con la posibilidad de ser observados por telescopios durante décadas.

Para los astrónomos y geólogos, el asteroide 2024 YR4 representa una “oportunidad científica única” para estudiar la mecánica de impactos y la geología lunar sin la necesidad de costosas misiones. Las simulaciones realizadas por el equipo de la Universidad de California analizaron 10.000 posibles trayectorias y los escombros resultantes. Paul Wiegert, de la Universidad de Western Ontario, y sus colegas argumentan que “las consideraciones de defensa planetaria deberían extenderse más ampliamente al espacio cislunar y no limitarse únicamente al espacio cercano a la Tierra”. Esto incluye no solo la protección de la infraestructura espacial, sino también el potencial resguardo de sitios históricamente significativos en la superficie lunar, un tema que los expertos empiezan a considerar.