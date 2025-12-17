Video: el momento en el que un tornado que superó los 130km/h arrasó la costa de Málaga y derribó el alumbrado público

Durante la madrugada del martes en el ayuntamiento de Mijas, en la ciudad de Málaga, España, un tornado que superó los 130 km/h arrasó con la costa del lugar, derribando el alumbrado público y provocando daños materiales que superan el medio millón de dólares. LN+ transmitió el momento más álgido del desastre natural.

LN+: Tornado arraso la costa de Malaga

Al haber tenido lugar días antes de las fiestas, la tromba marina destrozó las decoraciones alusivas a los festejos de fin de año. Según las autoridades, solo en luces navideñas, las pérdidas ascienden a 70.000 euros.

Además, las ráfagas de viento, que superaron los 130 km/h, arrastraron los barcos desde la costa hasta tierra firme. Luego del tornado, las autoridades municipales concentraron todos sus esfuerzos en las tareas de mantenimiento, reconstrucción y reparación de los daños materiales.

Una manga marina o tornado ha azotado el litoral de Mijas esta madrugada, con vientos huracanados de hasta 130 km/h, según el Centro Meteorológico de Málaga. Este tornado ha ocasionado múltiples daños, sobre todo en La Cala, con el derribo de parte del alumbrado de Navidad. pic.twitter.com/x1dP3Ctvkn — Ayuntamiento de Mijas (@AytoMijas) December 16, 2025

Desde el ayuntamiento también confirmaron que no hubo que lamentar víctimas fatales. Según el edil de Servicios Operativos, Daniel Gómez, las zonas más afectadas fueron el litoral marítimo de La Cala, Riviera del Sol, Miraflores, Calahonda y Torrenueva.

😮Así han quedado el alumbrado de Navidad de la Cala de Mijas tras el tornado de esta noche.



📲Más en https://t.co/ocBeqIGZwo#Tornado #Mijas #Luces pic.twitter.com/jdqGMb82EL — 101TV Málaga (@101tvMalaga) December 16, 2025

Junto al vallado urbano y la iluminación, el tornado también se cobró varias unidades de árboles. Pese a que la situación se mantiene bajo control, el alerta amarilla sigue activa en el lugar.