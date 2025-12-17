LA NACION

Video: el momento en el que un tornado que superó los 130km/h arrasó la costa de Málaga y derribó el alumbrado público

El hecho ocurrió en el ayuntamiento de Mijas, donde las autoridades manifestaron que las pérdidas materiales podrían superar el medio millón de euros; no hubo víctimas fatales

Por el desastre natural no se tuvieron que lamentar víctimas fatales
Por el desastre natural no se tuvieron que lamentar víctimas fatales

Durante la madrugada del martes en el ayuntamiento de Mijas, en la ciudad de Málaga, España, un tornado que superó los 130 km/h arrasó con la costa del lugar, derribando el alumbrado público y provocando daños materiales que superan el medio millón de dólares. LN+ transmitió el momento más álgido del desastre natural.

Al haber tenido lugar días antes de las fiestas, la tromba marina destrozó las decoraciones alusivas a los festejos de fin de año. Según las autoridades, solo en luces navideñas, las pérdidas ascienden a 70.000 euros.

Además, las ráfagas de viento, que superaron los 130 km/h, arrastraron los barcos desde la costa hasta tierra firme. Luego del tornado, las autoridades municipales concentraron todos sus esfuerzos en las tareas de mantenimiento, reconstrucción y reparación de los daños materiales.

Desde el ayuntamiento también confirmaron que no hubo que lamentar víctimas fatales. Según el edil de Servicios Operativos, Daniel Gómez, las zonas más afectadas fueron el litoral marítimo de La Cala, Riviera del Sol, Miraflores, Calahonda y Torrenueva.

Junto al vallado urbano y la iluminación, el tornado también se cobró varias unidades de árboles. Pese a que la situación se mantiene bajo control, el alerta amarilla sigue activa en el lugar.

