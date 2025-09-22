Video: el momento en el que se formó un tornado en San Luis con ráfagas de más de 70 km/h e inestabilidad climática

El arribo de la primavera estuvo signado por la inestabilidad climática en distintos puntos del país. En la provincia de San Luis, producto de las tormentas y la caída de granizo que se formaron en la franja central de la Argentina, se formó un tornado con ráfagas de viento que superaron los 70 km/h. El fenómeno tuvo lugar en el paraje La Esquina, al noreste de la provincia.

Las imagenes del tornado que se formo en San Luis

Horas antes de la formación del tornado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había activado el alerta naranja ante la probabilidad de aparición de este tipo de eventos. En las imágenes transmitidas por LN+ se puede ver con nitidez la potencia del viento que forma el tornado.

La combinación de las tormentas y la acumulación de vientos también provocó una disminución en la amplitud térmica. Según las autoridades, el tornado tuvo ráfagas de hasta 70 km/h.

Además del paraje La Esquina, la otra nota de color tuvo lugar en Merlo, al oeste de San Luis, localidad que se tiñó de blanco durante todo el fin de semana por una incesante caída de nieve.

En la ciudad de La Plata, la inestabilidad también dijo presente, donde se registraron acumulados de hasta 55mm de agua con chaparrones de apenas media hora de duración.