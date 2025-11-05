Video: el trágico accidente de un avión de carga que se estrelló en el despegue

Un avión de carga de la empresa de reparto de envíos UPS se estrelló el martes por la noche cerca del aeropuerto internacional de Louisville -ciudad más grande del estado de Kentucky, Estados Unidos- poco después del despegue. Según las imágenes que mostró LN+, la aeronave se incendió y siete personas murieron y once resultaron heridas.

“El vuelo 2976 de UPS se estrelló alrededor de las 17.15 hora local”, informó la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA). Se trata de un McDonnell Douglas MD-11, que partía desde Kentucky con destino a Hawái.

Tremendo accidente de un avion carguero en Estados Unidos

A través de un comunicado, la empresa UPS indicó que tres tripulantes iban a bordo de la aeronave, pero no brindó información sobre muertos o heridos.

En el video se pueden ver llamas que salen del ala izquierda del avión y una estela de humo. Posteriormente, la aeronave se eleva ligeramente del suelo antes de estrellarse y convertirse en una enorme bola de fuego. También se pueden apreciar daños en partes del techo de un edificio ubicado al final de la pista.

Avión se estrella en Estados Unidos

Entre los 11 heridos algunos tenían lesiones “muy significativas”, afirmó el gobernador de Kentucky, Andy Beshear. “Cualquiera que haya visto las imágenes, el video, sabe lo violento que es este accidente”, añadió.

UPS reconoció el accidente en un breve comunicado y dijo que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte se encargará de la investigación.

Mientras tanto, el aeropuerto fue cerrado. “No sabemos cuánto tiempo tomará para que el lugar de los hechos sea seguro”, dijo el jefe de policía de Louisville, Paul Humphrey.

Con información de AFP