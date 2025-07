Video: la maniobra de escape de un avión comercial ante un bombardero B‑52

Un vuelo de Delta Air Lines, operado por SkyWest, realizó una maniobra abrupta durante su aproximación al aeropuerto de Minot, en Dakota del Norte. El incidente involucró a un bombardero B-52 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El piloto del vuelo comercial comunicó a los pasajeros los detalles del suceso a través del sistema de altavoces de la cabina.

¿Por qué el piloto realizó la maniobra de escape?

El piloto del vuelo 3788 de SkyWest ejecutó una maniobra de escape, también conocida como go-around o “aproximación frustrada”, para evitar una colisión en el aire. Según su propio testimonio, observó a otra aeronave en una trayectoria de convergencia con su avión. Se trataba de un bombardero B-52 de la Fuerza Aérea estadounidense que volaba a una velocidad considerablemente mayor.

El bombardero militar participaba de una exhibición en una feria estatal AP

“Para aquellos de ustedes en el lado derecho, probablemente vieron el avión que venía hacia nosotros”, explicó el piloto a los pasajeros. “Nadie nos avisó. Y entonces, cuando miré, había un avión que venía en un rumbo convergente con nosotros. Dada su velocidad, era un avión militar. Era mucho más rápido que nosotros. Sentí que lo más seguro era dar la vuelta”, detalló en el audio que se viralizó.

La aerolínea SkyWest confirmó en un comunicado que el piloto “realizó una maniobra de aproximación frustrada cuando otra aeronave se hizo visible en su trayectoria” y que investiga el incidente.

De quién fue la culpa del episodio

El piloto relató la confusa secuencia de instrucciones que recibió desde la torre de control del aeropuerto, un factor clave en la decisión de realizar la maniobra evasiva. Según su explicación, la torre de control del aeropuerto de Minot opera de manera visual, ya que no cuenta con un sistema de radar para el seguimiento de las aeronaves.

“La torre me dijo ‘gire a la derecha’. Yo dije ‘hay un avión allí’ y [la torre] me dijo ‘gire a la izquierda’”, se escucha en la grabación. El piloto lamentó la falta de advertencia previa sobre la presencia del bombardero. “Esto no es normal en absoluto. No sé por qué no nos avisaron”, afirmó y agregó: “La base del aeropuerto tiene radar y nadie dijo: ‘Oigan, también hay un B-52 en el patrón’”. Por eso, se disculpó con los pasajeros: “Siento la maniobra agresiva. Me tomó por sorpresa”.

Una aparente falla de comunicación de la torre de control casi provoca una tragedia Jose Luis Magana - FR159526 AP

La respuesta de la Fuerza Aérea

Las autoridades de la Fuerza Aérea confirmaron que un bombardero B-52 sobrevolaba la zona en el momento del incidente. La aeronave participaba en una exhibición para la Feria Estatal de Dakota del Norte, que se celebra en Minot, ciudad que alberga tanto el aeropuerto comercial como una base aérea militar.

“Estamos al tanto de los informes recientes sobre aeronaves comerciales y de la Fuerza Aérea que operan en el espacio aéreo alrededor del Aeropuerto Internacional de Minot. Actualmente investigamos el asunto”, declaró el servicio en un comunicado. No se proporcionaron detalles sobre la altitud del B-52 ni sobre la coordinación de su sobrevuelo con el aeropuerto civil.

Datos de seguimiento de vuelo, revisados por el diario The Washington Post, muestran que el avión comercial realizó un giro brusco a la derecha cerca del aeropuerto y luego ascendió mientras circulaba para un nuevo intento de aterrizaje.

La Fuerza Aérea y la aerolínea investigan el incidente de aproximación peligrosa

Monica Green, la pasajera que grabó el audio del piloto, describió el momento a la cadena NBC News y dijo que el incidente la dejó conmocionada. “Solo recuerdo que el avión se desvió, como de lado. Miraba por la ventana y solo veía pasto, como si ya no se viera el horizonte”, relató.

