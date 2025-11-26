Video: las imágenes impactantes del incendio en la torre de Hong Kong
Las llamas, que comenzaron hace horas, todavía no fueron contenidas; hay por lo menos 13 víctimas fatales y varios heridos de gravedad
- 3 minutos de lectura'
Las imágenes del fuerte incendio que tuvo lugar este miércoles por la tarde en un complejo de cinco edificios en Hong Kong muestran las llamas de fuego saliendo de las ventanas y las enormes columnas de humo que se veían a kilómetros a distancia desde varios puntos de la ciudad.
Hasta el momento, los efectivos del Departamento de Bomberos local continúan con los trabajos para evacuar a las personas atrapadas bajo los escombros de una obra de reparación en la fachada delantera, en donde comenzó el incidente. Asimismo, se confirmó el fallecimiento de por lo menos 13 personas y varios heridos.
Las víctimas
El complejo, ubicado en el barrio de Tai Po, consta de ocho bloques con casi 2000 departamentos. Las autoridades confirmaron hasta ahora 13 personas fallecidas y varios heridos, mientras continúan la búsqueda y el rescate de quienes siguen atrapados dentro.
Los medios hongkoneses informaron que entre las víctimas fatales hay un bombero de apellido Ho, mientras que las otras eran ocho mujeres y tres hombres. Por otro lado, se indicó que el incendio comenzó a propagarse —por causas que aún se investigan— por un andamio de bambú instalado alrededor del exterior del complejo ubicado en el distrito de Tai Po de la ciudad por una construcción que se estaba realizando en la parte delantera.
Cómo comenzó el incendio
El gobierno de Hong Kong confirmó las cuatro muertes y añadió que tres personas más fueron hospitalizadas. Dos de los heridos estaban en estado crítico y la otra persona se encontraba “estable”, según un breve comunicado.
Videos registrados por vecinos muestran a dotaciones de Bomberos intentando contener las llamas que salen de las ventanas de los departamentos desde camiones con escalera. Pese al despliegue, el incendio, catalogado con intensidad nivel 4 —el segundo más alto—, aún no pudo ser controlado.
El incendio provocó una columna de llamas y humo espeso que puede verse desde varios kilómetros de distancia. En tanto, las autoridades tuvieron que cerrar segmentos de una autovía cercana, mientras los bomberos siguen conteniendo las llamas.
Cómo es la zona del incendio
Tai Po, en donde ocurrió el incidente, es un área suburbana en los Nuevos Territorios, en la parte norte de Hong Kong y cerca de la frontera con la ciudad china continental de Shenzhen. Forma parte de los 18 distritos de la ciudad de Hong Kong, en la República Popular China.
El andamio de bambú que generó las primeras llamas es una imagen común en Hong Kong en proyectos de construcción y renovación de edificios, aunque el gobierno dijo a principios de este año que comenzaría a eliminarlos gradualmente para proyectos públicos debido a preocupaciones de seguridad.
Otras noticias de Hong Kong
Llamas y columnas de humo. Impactante incendio en un complejo de edificios en Hong Kong: al menos 13 muertos y varias personas atrapadas
"No recibimos mensaje pidiendo ayuda". Video: el increíble accidente de un avión de carga que se salió de la pista y cayó al mar
“Completamente inaccesibles”. Estas son las 10 ciudades más caras del mundo para vivir
- 1
El petróleo, la clave en la que se podría centrar una negociación entre Trump y Maduro
- 2
Nuevos detalles y suspicacias sobre los escalofriantes “safaris humanos”, según el hombre detrás de la denuncia
- 3
El Supremo de Brasil confirmó la prisión preventiva de Bolsonaro tras sabotear su tobillera electrónica
- 4
El Vaticano reivindica la monogamia y publica un documento doctrinal que cuestiona el avance del poliamor