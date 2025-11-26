Video: las imágenes impactantes del incendio en la torre de Hong Kong

Las imágenes del fuerte incendio que tuvo lugar este miércoles por la tarde en un complejo de cinco edificios en Hong Kong muestran las llamas de fuego saliendo de las ventanas y las enormes columnas de humo que se veían a kilómetros a distancia desde varios puntos de la ciudad.

Hasta el momento, los efectivos del Departamento de Bomberos local continúan con los trabajos para evacuar a las personas atrapadas bajo los escombros de una obra de reparación en la fachada delantera, en donde comenzó el incidente. Asimismo, se confirmó el fallecimiento de por lo menos 13 personas y varios heridos.

Las víctimas

El incendio, esta noche. Chan Long Hei - AP

El complejo, ubicado en el barrio de Tai Po, consta de ocho bloques con casi 2000 departamentos. Las autoridades confirmaron hasta ahora 13 personas fallecidas y varios heridos, mientras continúan la búsqueda y el rescate de quienes siguen atrapados dentro.

El trabajo de los bomberos para extinguir las llamas. Chan Long Hei - AP

El incendio comenzó en las primeras horas de la tarde. Chan Long Hei - AP

Los medios hongkoneses informaron que entre las víctimas fatales hay un bombero de apellido Ho, mientras que las otras eran ocho mujeres y tres hombres. Por otro lado, se indicó que el incendio comenzó a propagarse —por causas que aún se investigan— por un andamio de bambú instalado alrededor del exterior del complejo ubicado en el distrito de Tai Po de la ciudad por una construcción que se estaba realizando en la parte delantera.

Cómo comenzó el incendio

El gobierno de Hong Kong confirmó las cuatro muertes y añadió que tres personas más fueron hospitalizadas. Dos de los heridos estaban en estado crítico y la otra persona se encontraba “estable”, según un breve comunicado.

Las llamas vistas desde lejos. YAN ZHAO - AFP

Videos registrados por vecinos muestran a dotaciones de Bomberos intentando contener las llamas que salen de las ventanas de los departamentos desde camiones con escalera. Pese al despliegue, el incendio, catalogado con intensidad nivel 4 —el segundo más alto—, aún no pudo ser controlado.

El incendio provocó una columna de llamas y humo espeso que puede verse desde varios kilómetros de distancia. En tanto, las autoridades tuvieron que cerrar segmentos de una autovía cercana, mientras los bomberos siguen conteniendo las llamas.

Cómo es la zona del incendio

El incendio, visto desde la ciudad

Tai Po, en donde ocurrió el incidente, es un área suburbana en los Nuevos Territorios, en la parte norte de Hong Kong y cerca de la frontera con la ciudad china continental de Shenzhen. Forma parte de los 18 distritos de la ciudad de Hong Kong, en la República Popular China.

El andamio de bambú que generó las primeras llamas es una imagen común en Hong Kong en proyectos de construcción y renovación de edificios, aunque el gobierno dijo a principios de este año que comenzaría a eliminarlos gradualmente para proyectos públicos debido a preocupaciones de seguridad.