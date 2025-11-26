Impactante incendio en un complejo de edificios en Hong Kong: al menos 12 muertos y varias personas atrapadas

HONG KONG.- Un violento incendio se desató este miércoles por la tarde (hora local) en un complejo de cinco edificios en Hong Kong. Las autoridades confirmaron hasta ahora 12 personas fallecidas y varios heridos, mientras continúan la búsqueda y el rescate de quienes siguen atrapados dentro del complejo, que consta de ocho bloques con casi 2000 departamentos.

Los medios hongkoneses informaron que entre las víctimas fatales hay un bombero, mientras que las otras eran ocho mujeres y tres hombres. Por otro lado, se indicó que el incendio comenzó a propagarse —por causas que aún se investigan— por un andamio de bambú instalado alrededor del exterior del complejo ubicado en el distrito de Tai Po de la ciudad por una construcción que se estaba realizando en la parte delantera.

Videos registrados por vecinos muestran a dotaciones de Bomberos intentando contener las llamas que salen de las ventanas de los departamentos desde camiones con escalera. Pese al despliegue, el incendio, catalogado con intensidad nivel 4 —el segundo más alto—, aún no pudo ser controlado.

El incendio provocó una columna de llamas y humo espeso que puede verse desde varios kilómetros de distancia. En tanto, las autoridades tuvieron que cerrar segmentos de una autovía cercana, mientras los bomberos siguen conteniendo las llamas.

El gobierno de Hong Kong confirmó las cuatro muertes y añadió que tres personas más fueron hospitalizadas. Dos de los heridos estaban en estado crítico y la otra persona se encontraba “estable”, según un breve comunicado.

Cómo es la zona del incendio

Tai Po, en donde ocurrió el incidente, es un área suburbana en los Nuevos Territorios, en la parte norte de Hong Kong y cerca de la frontera con la ciudad china continental de Shenzhen. Forma parte de los 18 distritos de la ciudad de Hong Kong, en la República Popular China.

El andamio de bambú que generó las primeras llamas es una imagen común en Hong Kong en proyectos de construcción y renovación de edificios, aunque el gobierno dijo a principios de este año que comenzaría a eliminarlos gradualmente para proyectos públicos debido a preocupaciones de seguridad.

Construido principalmente a principios de la década de 1980 como parte de un plan de desarrollo de “nuevas ciudades”, Tai Po imitó las numerosas áreas urbanas de Hong Kong a partir de la construcción de departamentos de gran altura, tales como el que se incendia este miércoles. Según los últimos datos registrados, más de 300.000 personas residen en la ciudad, lo que hace que los apartamentos de gran altura sean necesarios y obligatorios para ubicar a la población.

A su vez, también existen algunas urbanizaciones privadas en la zona con casas unifamiliares y adosadas que incluyen “zonas comunes de recreo” como piletas, canchas de tenis y parques infantiles, así como instalaciones comunes como cines privados, spas y salas de karaoke. Estas urbanizaciones están excluidas en algo que se conoce como ley de “casas de pueblo”, por lo que las unidades suelen tener una superficie superior a 200 metros cuadrados.

