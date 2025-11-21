Video: se estrelló un avión durante una exhibición en Dubai

DUBAI (AP).- Un avión de guerra se estrelló este viernes durante una exhibición en el Dubai Air Show, en Emiratos Árabes Unidos. El HAL Tejas -una nave de combate polivalente y de origen indio- se estrelló alrededor de las 14.10 mientras realizaba un vuelo de demostración ante una multitud.

Por el momento no está claro si el piloto se eyectó o no. Tras el impacto un gran volumen de humo negro se elevó sobre el Aeropuerto Internacional Al Maktoum en Dubai World Central mientras la gente observaba.

Asimismo las sirenas de los vehículos de emergencias comenzaron a sonar tras el siniestro.

El momento en que un avión se estrella durante una exhibición en Dubái

El segundo aeropuerto de la ciudad alberga la feria bienal Dubai Air Show, durante la que se anunciaron importantes pedidos de aviones tanto por parte de la aerolínea de larga distancia Emirates como de su filial de bajo costo FlyDubai.

Un avión se estrelló el viernes durante una exhibición en el Dubai Air Show

