Emiratos Árabes Unidos: fuertes tormentas provocaron inundaciones y afectaron a Dubái y otras ciudades

Las intensas lluvias que afectan a Emiratos Árabes Unidos (EAU) provocaron inundaciones en Dubái y distintas ciudades, lo que obligó a las autoridades a emitir advertencias por los riesgos asociados. El fenómeno generó anegamientos en áreas urbanas y complicaciones en el tránsito.

Según informó el medio Gulf News, el Ministerio del Interior de EAU advirtió que ciertas conductas imprudentes, como permanecer en zonas inundables durante las precipitaciones, pueden poner en peligro vidas y bienes, y detalló sanciones económicas para quienes ingresen a zonas de riesgo como cauces secos o áreas cercanas a presas y canales de inundación.

Fuertes tormentas cayeron sobre Dubai

El Centro Nacional de Meteorología indicó que las lluvias impactaron en amplias zonas del país, incluidas Al Dhafra, Abu Dabi y regiones orientales y del norte, además de ciudades como Dubái, Sharjah, Ajman, Ras Al Khaimah y Fujairah. Las autoridades mantienen operativos para monitorear el nivel del agua, garantizar la circulación y responder a incidentes.

Como consecuencia de las tormentas, diferentes ciudades de EAU sufrieron graves inundaciones

Las recomendaciones oficiales incluyen extremar la precaución al conducir con baja visibilidad, evitar zonas propensas a inundaciones y seguir los avisos difundidos por los canales gubernamentales. En paralelo, la policía de Dubai informó que intensificó los controles para sostener la seguridad vial y el flujo del tránsito.

Amid rainy, changing weather conditions, @DubaiPoliceHQ has intensified field efforts through specialized teams to ensure road safety and keep traffic moving smoothly.

These efforts are part of a coordinated response focused on rapid coordination and partnership, strengthening… pic.twitter.com/z5dL31sHtz — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) March 27, 2026

En videos que circularon en redes sociales se observan calles completamente inundades en zonas céntricas de Dubai, con autos prácticamente cubiertos por el agua. En varias secuencias se ve cómo el nivel supera la altura de las ruedas y alcanza gran parte de las carrocerías.

Números registros difundidos por redes sociales muestran los destrozos generados por las tormentas

Otras imágenes muestran a peatones caminando con el agua superando la altura de la cintura mientras intentan trasladar objetos o salir de las zonas más afectadas. También se registran comercios inundados, con el agua tapando parte de los locales y cubriendo veredas y entradas.

Las personas que se encontraban en la calle filmaron asombradas la intensidad de la tormenta que afectó a Dubai

En ese contexto, otra de las imágenes que se viralizó muestra la silueta de la torre Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo -con 829 metros de altura-, siendo alcanzado por un rayo durante el temporal.

La edificio más alto del mundo fue alcanzada por un rayo durante el fuerte temporal

En paralelo, distintos videos capturan la intensidad del temporal, con relámpagos constantes, ráfagas de viento y precipitaciones sostenidas que reducen la visibilidad. Estas condiciones generan dificultades tanto para la circulación vehicular como para el desplazamiento a pie, en un contexto en el que las autoridades insisten en evitar zonas de riesgo y limitar los traslados innecesarios.