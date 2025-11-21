Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes para este viernes 21 de noviembre: las provincias afectadas

Después de una jornada de jueves con lluvias intensas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) aseguró que este viernes 21 de noviembre las condiciones adversas continuarán en la zona, aunque con menores precipitaciones. Asimismo emitió una serie de alertas amarillas por tormentas y vientos fuertes para sectores del centro y norte del país.

Según el parte publicado por el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, las zonas afectadas por las tormentas serán Formosa, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja y Catamarca. El SMN advirtió que se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad que podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 75 kilómetros por hora y ocasional caída de granizo. Además se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 milímetros.

Por otra parte, emitió una alerta amarilla por vientos fuertes en el norte de Buenos Aires -incluida la Ciudad-, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, para donde se esperan velocidades aproximadas de entre 30 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar los 75.

El mapa de alertas para este viernes 21 de noviembre

Frente a estos fenómenos —que pueden implicar capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas—, el SMN emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:

Permanecer en construcciones cerradas como viviendas, escuelas o edificios.

Mantenerse alejado de artefactos eléctricos.

Permanecer dentro del vehículo en caso de viaje.

Evitar circular por áreas inundadas.

Cortar el suministro eléctrico si existe riesgo de ingreso de agua.

Tener preparada una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Evitar actividades al aire libre.

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas.

Mantenerse informado por las autoridades.

El tiempo en el AMBA

En vísperas del fin de semana, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará en 19°C, en la misma línea que durante los últimos días. Se esperan mínimas de 15°C y máximas de 23°C, lluvias aisladas por la mañana y un cielo mayormente nublado a partir de la tarde. Los vientos del sector este tendrán velocidades aproximadas de 17 kilómetros por hora y la humedad será del 93%.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos AIres

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque un poco más frío, con una media de 18°C, mínimas de 15°C y máximas de 21°C. En principio será una jornada ventosa, con lluvias aisladas por la mañana y el cielo mayormente nublado a la tarde. Además habrá una humedad del 95%.

En tanto, el Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para el resto del país, donde la temperatura rondará entre 16°C y 26°C en Córdoba, 21°C y 25°C en Tucumán, 16°C y 24°C en Santa Fe, 16°C y 24°C en Entre Ríos, 18°C y 22°C en Jujuy, 17°C y 21°C en Salta, 19°C y 32°C en Misiones, 21°C y 28°C en La Rioja, 19°C y 27°C en Santiago del Estero, 15°C y 26°C en San Luis, 16°C y 28°C en San Juan, 14°C y 24°C en Mendoza, 7°C y 23°C en Río Negro, 9°C y 21°C en Chubut y 8°C y 16°C en Santa Cruz.